Twiter CEO'su Jack Dorsey'in hesabı hacklendi

Sosyal medya platformu Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in Twitter hesabı hacklendi.

Sosyal medya platformu Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in Twitter hesabı hacklendi. Dorsey'in hacklenen 4 milyon takipçili hesabından ırkçı ve ahlaksız paylaşımlarda bulunuldu. Twitter Sözcüsü Brandon Borrman, yaptığı açıklamada, "Jack'in hesabının gizliliği ihlal edildi. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve ne olduğunu araştırıyoruz." ifadesini kullandı. Söz konusu paylaşımların kısa sürede silindiği görüldü. AA

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