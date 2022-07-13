Twitter'dan Elon Musk'a dava açma kararı

Sosyal medya platformu Twitter, yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'a dava açtı.

Twitter tarafından Delaware Chancery Mahkemesine yapılan şikayette, "Musk, imzaladığı anlaşmanın artık kişisel çıkarlarına hizmet etmemesi nedeniyle Twitter ve hissedarlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddediyor" ifadeleri kullanıldı. Şikayet dilekçesinde, Musk'ın anlaşmayı feshetmeye yönelik iddialarının "bahane", "hiçbir dayanağı olmayan", "platforma onarılmaz yaralar açan", "tuhaf" ve "kötü niyetli eylemler" olduğu bildirildi. Dilekçede, "Birleşme anlaşmasının imzalanmasından bu yana Musk, Twitter'ı ve anlaşmayı defalarca kötüleyerek Twitter için ticari risk ve hisse fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı" ifadesi yer aldı. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 276

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.