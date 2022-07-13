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13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Twitter'dan Elon Musk'a dava açma kararı

13 Temmuz 2022, Çarşamba 15:06
Sosyal medya platformu Twitter, yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'a dava açtı.

Twitter tarafından Delaware Chancery Mahkemesine yapılan şikayette, "Musk, imzaladığı anlaşmanın artık kişisel çıkarlarına hizmet etmemesi nedeniyle Twitter ve hissedarlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddediyor" ifadeleri kullanıldı.

Şikayet dilekçesinde, Musk'ın anlaşmayı feshetmeye yönelik iddialarının "bahane", "hiçbir dayanağı olmayan", "platforma onarılmaz yaralar açan", "tuhaf" ve "kötü niyetli eylemler" olduğu bildirildi.

Dilekçede, "Birleşme anlaşmasının imzalanmasından bu yana Musk, Twitter'ı ve anlaşmayı defalarca kötüleyerek Twitter için ticari risk ve hisse fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı" ifadesi yer aldı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Twitter, Elon Musk, dava, karar
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