"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Twitter'dan üç yeni özellik

07 Mayıs 2022, Cumartesi 11:22
Twitter, bir tweette aynı anda fotoğraf ve video eklenmesini sağlayacak.

Twitter, geçtiğimiz haftalarda hem tweet düzenleme özelliği ile ilgili yeni bilgiler paylaştı hem de sadece belirlediğiniz kişilerin attığınız Tweetleri görmenizi sağlayan "Circles" özelliğini duyurdu.

Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikler, Android uygulamasının güncellemesi ile birlikte ortaya çıktı.

Aynı tweete hem fotoğraf hem video eklenebilecek

Twitter'ın yeni özellikleri arasında video ve fotoğrafları aynı tweet içinde kullanmanızı sağlayan mixed - media özelliği ile birlikte 4 fotoğraf ve 1 videodan oluşan tweetler atmak mümkün olacak.

Twitter üzerinde çalıştığı yeni özellik ile birlikte ise kullanıcılarına, nasıl hitap edilmek istediklerini belirtebilecekleri bir zamir ekleme alanı da sunacak.

Android uygulamasının detaylarında karşımıza çıkan ödül tweetlerinde ise tweetin alt kısmında bir hediye emojisi yer alacak. Bu özelliğin tam olarak ne amaçla kullanılacağı konusunda ise şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Etiketler: Twitter, özellik
Okunma Sayısı: 95
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rus ordusunun kayıpları açıklandı

    Twitter'dan üç yeni özellik

    Siyasete seviye ve üslup uyarısı

    Ukrayna-Rusya savaşı 72. gününde: Rusya, doğudaki saldırılarını artırarak sürdürüyor

    Orman yangınlarına ne kadar hazırız?

    50 bin çiviyle Esma’yı yazdı

    Müslümanların şikayetlerini görmüyorlar

    Hiperenflasyona doğru gidiyoruz

    İsrail tahrik ediyor

    10 şirketten 9’u uzaktan çalışmayı istiyor

    2023’e kadar en yüksek enflasyon bizde olacak

    6’lı masa umudun masasıdır

    Çiftçi nefessiz kaldı

    Emekliye ek zam yapılsın

    ‘Halkın yüzde 21’i yoksul, yüzde 63’ü borçlu’

    Kırmızı ete yine zam geliyor

    Türkiye'de salgının son 24 saati

    Yağmur duasına çıktılar

    Çiğ süt fiyatına yüzde 30 zam

    Ankara Emniyeti’nde yeni işkence iddiaları

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dualar ve 5. Şua
    Genel

    Zübeyir Gündüzalp mevlidi bugün
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kaderim yazılmışsa benim ne suçum var?”
    Ahmet BATTAL

    Atanmış siyasetten atanmış şampiyonlara
    Faruk ÇAKIR

    Yüzde 70 enflasyona sevinmek...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yasemin YAŞAR

    Körlük
    Genel

    Risale-i Nur hizmetleri Avustralya’da da kök saldı
    Genel

    Siyasete seviye ve üslup uyarısı
    Cevher İLHAN

    İsrail’e artık “kuru kınama” bile yok!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.