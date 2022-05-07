Twitter'dan üç yeni özellik

Twitter, bir tweette aynı anda fotoğraf ve video eklenmesini sağlayacak.

Twitter, geçtiğimiz haftalarda hem tweet düzenleme özelliği ile ilgili yeni bilgiler paylaştı hem de sadece belirlediğiniz kişilerin attığınız Tweetleri görmenizi sağlayan "Circles" özelliğini duyurdu.

Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikler, Android uygulamasının güncellemesi ile birlikte ortaya çıktı.

Aynı tweete hem fotoğraf hem video eklenebilecek

Twitter'ın yeni özellikleri arasında video ve fotoğrafları aynı tweet içinde kullanmanızı sağlayan mixed - media özelliği ile birlikte 4 fotoğraf ve 1 videodan oluşan tweetler atmak mümkün olacak.

Twitter üzerinde çalıştığı yeni özellik ile birlikte ise kullanıcılarına, nasıl hitap edilmek istediklerini belirtebilecekleri bir zamir ekleme alanı da sunacak.

Android uygulamasının detaylarında karşımıza çıkan ödül tweetlerinde ise tweetin alt kısmında bir hediye emojisi yer alacak. Bu özelliğin tam olarak ne amaçla kullanılacağı konusunda ise şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.