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25 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Uzaya tek seferde 143 uydu fırlatıldı

24 Ocak 2021, Pazar 20:42
ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında uzaya tek seferde 143 uydu fırlattı.

SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Transporter-1 görevi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla gerçekleştirildi.

SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında tek seferde 143 uyduyu uzaya taşıyacak Falcon 9 roketini uzaya gönderdi.

Bu kapsamda 133'ü ticari ve devlet uydusu, 10'u Starlink uydusu olmak üzere, toplam 143 ufak uydu yörüngeye yerleştirilecek.

Şirket, Roketteki Starlink uydularının kutup yörüngesine yerleştirilen ilk uydular olacağını açıkladı.

SpaceX tek seferde gönderdiği 143 uydu ile Hindistan'a ait, yörüngeye 104 uydu yollama rekorunu geliştirdi.

SpaceX, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

AA

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  • Sezai MUMCU

    24.1.2021 21:10:48

    Uzayda UYDU-SITELERI uluslararasi bazda KONTROL altina alinmali. Kaydi olmayan ajan uydular düsürülebilmeli/imha edilebilmeli. SEMADA UYDU gezdirebiliyor olmak her fitne fesad icin KIRLILIK olusturulabilmesine ESKIYALIGIN SINIRSIZ oldugu anlamina gelemez!

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