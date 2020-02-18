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18 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

Virüs nedeniyle Apple, Huawei ve Samsung'un satışları düştü

18 Şubat 2020, Salı 20:10
Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkarak ülkede üretim yapan birçok firmanın üretim ve satış grafiklerini etkileyen koronavirüs sebebiyle Apple, Huawei ve Samsung gibi teknoloji devlerinin de etkilendiği, 2020'nin ilk çeyreğinde bu markaların cirolarında düşüş beklendiği kaydedildi.

Bu düşüşten en çok etkilenen firmanın Çinli Huawei, en az etkilenen firmanınsa üretimini Vietnam'a kaydıran Güney Koreli Samsung olduğu belirtiliyor.

Büyük oranda Çin'de üretim yapan ABD merkezli teknoloji devi Apple yaptığı açıklamada, "Satışlarımız beklediğimizden çok daha yavaş bir şekilde ilerliyor. Bu sebeple mart ayına gelindiğinde ön gördüğümüz satış rakamlarına ulaşamayacağımızı düşünüyoruz." denildi. Apple, 2020'nin ilk çeyreğinde 63 ila 67 milyar dolar ciro beklediğini duyurmuştu. Apple'ın toplam gelir beklentisinin yüzde 10 oranında azaldığı tahmin ediliyor.

Çin'deki pazar payında oldukça düşüş yaşayan şirket ülkede uygulanan seyahat yasağından da etkilendi. Apple, Çin'deki mağazalarının büyük bir kısmını belirli saatlerde açık tutarken, mevcut satışların da oldukça düşük olduğu kaydedildi. Apple, birçok akıllı telefon ve bilgisayar aksesuarını Çinli dev firma Foxconn'a ürettiriyordu.

ABD'li firma koronavrüs salgının patlak verdiği ilk haftalarda Çin'deki tüm mağazalarını geçici bir süreliğine kapatma kararı almıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: virüs, Apple, Samsung, Huawei
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