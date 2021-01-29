WhatsApp’ta yeni bir veri toplama atağı

WhatsApp, uygulama ile masaüstü versiyonu açmak için ek bir adım getirdi.

WhatsApp’ın bu adımı “yeni bir veri toplama yöntemi mi?” sorusunu akıllara getirdi. Facebook konu ile ilgili açıklama yaptı. Şimdiye kadar bilgisayardan WhatsApp hesabına bağlanmak için, ekranda gösterilen bir QR kodunun telefon yardımıyla taranması yeterliydi. WhatsApp masaüstü kullanıcısıysanız, artık hesabınıza ulaşabilmek için sadece QR kodunu okutmanız yeterli değil. TechCrunch’ta yer alan habere göre, buna bir de biyometrik veriler (parmak izi ya da yüz tanıma) adımı ekleniyor. Başka bir deyişle bilgisayarınızdan WhatsApp hesabınıza bağlanmak istediğinizde önce mobil cihazdan biyometrik verilerinizi doğrulamanız gerekecek. Facebook, bu yeni özelliğin, kullanıcıların biyometrik verilerini toplaması gibi bir durumun söz konusu olmadığının ve girilecek olan verilerin şirket tarafından görülemeyeceğinin altını çizdi.