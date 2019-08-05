"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

WhatsApp ve Instagram isim değişikliğine gidiyor

05 Ağustos 2019, Pazartesi 10:55
WhatsApp ve Instagram, Facebook bünyesinde bulunan iki ayrı şirket ve ayrı birer girişim olarak kurulup büyük kitlelere ulaşmaya başaran platformlar. Facebook'un farklı tarihlerde satın aldığı bu iki platform çok yakında isim değiştirecek.

WhatsApp ve Instagram üzerinde isim değişikliği yapılacak. Facebook'un satın almasıyla birlikte yeni bir sürece giren iki platformdaki isim değişikliği, sadece isimlerine Facebook isminin eklenmesiyle gerçekleşecek.

 

Yani şirket, ilerleyen haftalarda WhatsApp'ı 'WhatsApp from Facebook', Instagram'ı ise 'Instagram from Facebook' olarak değiştirmeyi planlıyor. 

Facebook yetkililerinin The Information'a yaptıkları kısa açıklama şu şekilde:

"Facebook'un birer parçası olan hizmet ve uygulamalar konusunda artık daha açık olmak istiyoruz."

Söz konusu isim değişiklikleri, sadece uygulama mağazalarında görünecek.

Etiketler: Whatsapp, Instagram, isim değişikliği
Okunma Sayısı: 62
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Merkez Bankasından dolar hamlesi

    'Güvenli Bölge' görüşmeleri başladı

    Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

    FİSKOBİRLİK 19 Ağustos'ta fındık alımına başlayacak

    Manevi eğitimle kurtaralım

    Keşmir'de tansiyon yeniden yükseliyor

    İsrail yıkıma devam ediyor

    Sudan'ı rahatlatan imzalar atıldı

    İran'ın el koyduğu geminin ait olduğu ülke belli oldu

    İstanbul - İzmir Otoyolu'nun ilk bölümü açıldı

    Yeni Asya Vakfı’ndan kurban seferberliği

    İnsanlar huzur içinde yaşasın

    Millî Eğitim bizi endişelendiriyor

    Erişim engeline hayır

    Vergi yüzsüzleri 26 Ağustos’ta açıklanacak

    Engelli istihdamı arttırılsın

    Hong Kong'da tansiyon düşmüyor

    Bir merhamet haberi de Edirne'den geldi

    Ek sefer biletleri de tükenmek üzere!

    En Çok Okunanlar

    Sebahattin YAŞAR

    Hapishaneden, hastaneden ve kabristandan soracağız
    Süleyman KÖSMENE

    Ahir zamanda ‘Allah’ diyen kalmaz mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Okurlarımızdan 12 sayfa mesajları
    Genel

    Manevi eğitimle kurtaralım
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset ve adâlette denge unsuru
    Mehmet KARA

    Eş, dost, akraba...
    Risale-i Nur'dan

    Haccın hikmetini ihmal etmenin neticesi
    Şükrü BULUT

    Ahir zaman dikdörtgeni ve Berlin…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.