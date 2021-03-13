Yazlar uzuyor, kışlar ısınıyor

Çin’de küresel ısınmanın Kuzey Yarımküre’deki mevsimlere etkisi üzerine yeni bir araştırma yayınlandı.

Araştırmaya göre, geçtiğimiz yıllardaki küresel ısınma etkilerinin devam etmesi durumunda 2100 yılında Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin iki aya inebileceği, yaz mevsiminin ise altı aya çıkabileceği açıklandı. Sputnik’deki habere göre çalışmayı gerçekleştiren isimlerden Çin Bilimler Akademisi ve ABD merkezli bilim dergisi Geophysical Research Letters’ın baş yazarı okyanus bilimci Yuping Guan, “Küresel ısınma nedeniyle yazlar uzuyor ve ısınıyor, kışlar da ısınıyor ve kısalıyor” derken, “Değişikliğin büyük oranda tarım, insan sağlığı ve çevre üzerinde geniş etkileri olacak” ifadelerini kullandı.

Yazlar 6 aya çıkabilir

Araştırmacılar, Kuzey Yarımküre’de dört mevsimin uzunluğu ve başlangıcındaki değişiklikleri ölçmek için 1952’den 2011’e kadar olan tarihî günlük iklim verilerini kullandılar. Ortaya çıkan verilerle, 1952 ila 2011 yılları arasında yaz ayı günlerinin 78 günden 95 güne çıktığını tespit eden bilim insanları, kış mevsiminin ise 76 günden 73 güne düştüğünü bildirdi. İlkbaharın en uzun mevsim olarak görüldüğünü belirten bilim insanları, yine de ilkbaharın 124 günden 115 güne düştüğünü, sonbaharın ise 87 günden 82 güne düştüğünü bildirdi. uzmanlar, iklim değişikliği ve küresel ısınma üzerine herhangi bir radikal çaba ortaya konmazsa, 2100 yılında kış aylarının 2 aydan daha kısa süreceğini, yaz ayının ise altı ay sürebileceğini bildirdi.