55. yıl programları başlıyor

Yeni Asya Gazetesi’nin yayın hayatının 55. yılını kutlayacağımız programlarımız başta İstanbul, Ankara ve İzmit olmak üzere yapılmaya başlanıyor. ilk program bugün Ankara’da gerçekleşecek.

Yeni Asya'dan Size: 55. yılımıza girerken Yeni Asya Gazetesi’nin yayın hayatının 55. yılını kutlayacağımız programlarımız başta İstanbul, Ankara ve İzmit olmak üzere yapılmaya başlanıyor. Bugün Ankara Temsilciliğimizde gerçekleştirilecek program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak.

İzzet Atik - Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik açış konuşmasını yapacağı program, 16. Dönem İstanbul Milletvekili Recep Özel ile Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz’ün konuşmaları ile devam edecek.

Kâzım Güleçyüz - Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Saat 19.00’da başlayacak program gazetemizin Ankara Temsilciliğinde gerçekleştirilecek.

Recep Özel - 16. Dönem İstanbul Milletvekli İstanbul Programı 25 Şubat’ta Bu arada, gazetemizin 55. kuruluş yılı programı 25 Şubat’ta İstanbul’da yapılacak. İstanbul’daki program Güneşli’deki merkez binamızda gerçekmleşecek. Programa çevre illerden de yoğun katılım bekleniyor. Ayrıca İzmit’te de bu çerçevede geniş katılımlı bir program düzenlenecek. Musa Aydın - İstanbul

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