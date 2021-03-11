YouTube, aşılar hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı

YouTube şirketi sözcüsü Hernandez, The Hill haber portalına yaptığı açıklamada, platformdan kaldırılan videoların Kovid-19 aşıları hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen iddialar içerdiğini kaydetti.

ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'un, Ekim 2020’den bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı 30 bin videoyu kaldırdığı belirtildi. YouTube şirketi sözcüsü Elena Hernandez, The Hill haber portalına yaptığı açıklamada, platformdan kaldırılan videoların Kovid-19 aşıları hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen iddialar içerdiğini kaydetti. Hernandez, Şubat 2020'den bu yana, YouTube'un Kovid-19 salgını konusunda yanlış bilgiler içeren yaklaşık 800 bin videoyu kaldırdığını ifade etti. Facebook ve Twitter da Kovid-19 aşısı konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı paylaşımların kaldırılacağına dair açıklamalar yapmıştı. AA

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