Yazı mimarı

Yazı sadece güzel hat demek değildir.

Daha çok güzel yazı gerçeklerin ve güzel düşüncelerin tercümanı olan yazıdır. Bu anlamda, güzel yazı, güzel bir makale, şahane bir kitap, yerine göre köşe yazısı veya bir roman olabilir.

Bu durum şubesiz, üstün bir kabiliyet ve yoğun bir çalışmanın eseridir. Çokça yapılan yazı egzersizleri insanı zamanla o burca yükseltir.

Güzel yazı yazan insan, yazı mimarıdır. Söz taşların nerede ve nasıl kullanacağını çok iyi bilir.

Hak ve hakikatleri öylesine güzel dile getirir, yerli yerince ifade eder, şanına yakışır tarzda takdim eder anlatır ki, hayran kalmamak mümkün değildir.

Güzel yazı, içinde hazineler taşıyan görkemli bir köşkü andırır. Seyredenler, karşısında adeta büyülenir. Bu yazıyı okuyan kimse de ister istemez büyülenir. O yazının etkisi altında kalır. Güzel yazı, yerine göre yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanı düşündürür, coşturur, heyecanı getirir; hayra, hakka ve hakikate sahip çıkmaya yöneltir. İslâmiyet’in geldiği yıllarda şairlerin kabileleri coşturup savaşa sevk edecek, bazen de savaşı bitirecek derecede etkili oluşu güzel yazı ve hitabetin tesirlerinin en güzel örneklerinden birini teşkil eder.

Bazen millî konularda yazı ustalarının ortaya koydukları eserler yüzbinleri yönlendirmekte, coşturmakta; vatana millete hizmet için aşk ve heyecanla koşturmaktadır.

Bu bağlamda, güzel yazı insanın manevî dünyasını da dalgalandıracak, çalkalayacak güçtedir. Ferdin karanlık dünyası o yazıdaki fikirlerle aydınlanır; küfür ve inkâr zulmetleri dağılır, yerini imanın ve İslâmın aydınlığı alır. İnsan artık o nurla, o ışıkla kâinatı bir başka görmeye başlar. Önceden her şey bir düşman gibi gözükürken, bu defa herşeyi dost ve arkadaş ve güzel görmeye başlar. Hayatın tadını alır, gönlü huzurla dolar. “Bazı sözlerde sihir vardır” buyuran Allah Resulü (asm), bu ve buna benzer tesirlerini veciz bir şekilde dile getirmişlerdir. Kur’ân-ı Kerîm’in, yazılanların en güzeli oluşu ve bir çok kimseyi belâgat ve fesahatına hayran bırakıp imanına vesile olduğu, bazılarını da dize getirdiği bilinen hakikatlardandır.

Ulum ve fünunun en parlağı olan belâgat ve cezalet, bütün envaıyla ahir zamanda en mergup bir suret alacaktır. Hatta insanlar, kendi fikirlerini birbirine kabul ettirmek için, en keskin silâhını; cezalet-i beyandan yani güzel ve sağlam ifade eden, mukavemetsuz (karşı konulmaz) kuvvetini, belâgat-i edadan (yerli yerince ifade eden) alacaktır. Evet güzel yazı kuvvetini, güzel ve sağlam ifade eden ve karşı konulmayan kuvvetini de yerli yerince ifade eden alacaktır.