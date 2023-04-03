İfsat eden zehirler: GIDA KATKI MADDELERİ

Karagenan

Kodu E407’dir. Farklı deniz yosunlarının yüksek ısıl işleme tabi tutulmasıyla elde edilir ve jelatinin bitkisel alternatiflerinden biri olarak bilinir. Çok yaygın olarak jelleştirici, emülgatör ve kıvam artırıcı olarak kullanılır. Türkiye’de kullanımı serbesttir.

Çırpılmış krema, çikolatalı süt, dondurma, ekşi krema, süzme peynir ve sıkılabilir yoğurt ürünleri, soya sütü, badem sütü, kenevir sütü, hindistan cevizi sütü, soya pudingleri ve diğer tatlılar, Dilimlenmiş hindi, tavuk ve şarküteri ürünleri, konserve çorbalar ve et suları, mikrodalga fırın yemekleri ve dondurulmuş pizzalar, şekerler, bebek mamaları da yaygın olarak kullanılır.

1969’da yapılan hayvan deneylerinde idrar ve kana geçerek büyüme sorunlarına ve kalın bağırsak ülserine sebep olduğu görülmüştür. Alerjilerin yanı sıra bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabilir. Özellikle bebek ve çocuklarda vitamin ve mineral alımının azalmasına sebep olabilir.

Vücutta fazla birikmesinin gastrointestinal sistemde iltihaba oluşturduğu ve sindirim organlarında peptik ülser, gastrit ve kötü huylu tümörlerden sorumlu olduğu bilgisi mevcuttur. İltihap, şişkinlik, Hassas bağırsak sendromu (İBS), glikoz intoleransı, kolon kanseri, gıda alerjisi, inflamatuvar barsak hastalığı, eklem iltihabı, tendonit, kronik safra taşı veya safra kesesi iltihabı diğer beklenen etkileridir.

Son zamanlardaki araştırmalar Kanserojen urların oluşmasında da aktif rol aldığını göstermiştir. Türkiye’de organik etiketli ürünler ile bebek ürünlerinde dahi kullanımına izin verilmesi yoruma hacet bırakmıyor…