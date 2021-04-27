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27 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

İsraf hakkında İlâhî ve Nebevî ikazlar

Cenk ÇALIK
27 Nisan 2021, Salı 00:05
ORUÇ TUT, SIHHAT BUL - Hazırlayan: Cenk Çalık

Fazla yemek hususundaki bazı âyet ve hadisleri düşünmek de az yememizi sağlayabilir. “Yiyiniz, içiniz; fakat israf etmeyiniz, çünkü Allah israf edenleri sevmez” 1 mealli âyeti üzerinde biraz düşünelim. 

Mealde geçen “Allah’ın sevmemesi” ifadesini şu şekilde de anlamak da mümkündür: “Asla hastalanmamak üzere tanzim edilmiş bir bedenin hasta edilmesini istemez.” 2 Bu bakış açısı “Sizin Allah’a en sevimli olanınız az yiyip içen ve bedence hafif olanınızdır.” 3 hadisiyle birleştirildiğinde Allah katında makbuliyetin ölçülerinden birinin az yemek olduğu açıkça görülür.

Cabir bin Abdullah (ra) rivayet etti: “Ben, Rasulullah’dan (asm): ‘Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter, iki kişinin yemeği dört kişiye yeter, dört kişinin yemeği de sekiz kişiye yeter’ buyurduğunu işittim.” 4 Bu hadis bütün insanlık için ibret levhası hükmündedir. En az iki kat tüketim yaparak hakkımızı ve haddimizi aştığımızı ihtar eder.

Dipnotlar:

1- A’raf Sûresi, 31.

2- Mehmet Ali Bulut, Can Boğazdan Çıkar, s. 90.

3- Camiu’s Sağir, Hadis No: 221.

4- Müslim, 2059/179.

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