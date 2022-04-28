Lezzetli açlık: Oruç

HİKMETLİ AÇLIK - Cenk Çalık

Açlığın en güzel hali oruçtur. İki cihan saadetinin kapılarını açar. Maddî ve manevî yaralarımızın ilacıdır. Bir tür koruyucu hekimliktir. Hastalıkları başımıza gelmeden tedavi eder. Asr-ı saadette yaşanmış ibretli bir olaya kulak verelim:

Mısır meliki Mukavkıs’ın özel doktorunu Medine’ye göndermesinden 1,5 yıl geçmesine rağmen kimse hastalık nedeniyle kendisine başvurmamıştır. Bu durumu Efendimiz (asm) şu şekilde izah etmiştir: “Biz hasta olmayız. Çünkü biz asla acıkmadan yemek yemeyiz. Yemek yediğimizde de sofradan doymadan kalkarız ve senede bir hacamat yaptırırız.” (Mehmet Ali Bulut, Can Boğazdan Çıkar s.51-52)

Az ve sık yiyen modern insan açlığı tatmadığı için hastalıklardan kurtulamıyor. Prof. Dr. Arnold Ehret’in, “Bugünkü yaşamımız bir beslenme trajedisidir. İnsan ve hayvanlardaki bütün hastalıkların %99,99’u beslenmeyle ilgilidir” ifadesi yoruma hacet bırakmıyor.

“Her şey zıddıyla bilinir.” (Lem’alar, s.330) kaidesi son derece manidârdır. Açlık olmadan tokluğun, şükrün, lezzetin, sağlığın, bereketin, sünnetin, fıtratın kıymetinin anlaşılması mümkün değildir. Oruç bu hikmetli açlığı yaşatarak hastalıklardan koruyan kalkan gibidir.

Orucu bilmeyen ve hakkını veremeyen Dünyadaki yaklaşık 2 milyar insan fazla kilolarını vermek için milyar dolar harcarken, yaklaşık bir milyar insan temiz su ve gıdaya hasret.

Üstelik, “Dünyada yılda 1.3 milyar ton yiyecek çöpe gidiyor. Sadece bu israf, en az 3 milyardan fazla insanı besleyecek kadar büyük. Yarım yüzyıl öncesine oranla tüketilen gıdaların çeşit ve miktarları 8 kat artış göstermiş olması üzerinde ibret almamız gerekir.