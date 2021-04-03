"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Gerçekten kurtulmuş muyuz?

03 Nisan 2021, Cumartesi
Hemen her il ve ilçede “Kurtuluş” şenlikleri düzenlenir.

O il veya ilçenin düşman işgalinden kurtulduğuna dair kutlamalar yapılır. Evet, o Kurtuluş Savaşında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Canları pahasına vatan toprakları için mücadele eden, komutanından ta en küçük neferine kadar.

Mücadelenin esasında, vatan topraklarını kurtarmak olduğu kadar, din, iman, Kur’ân, namus, şeriat ve diğer manevî değerlerin de mücadelesi olduğu unutulmamalıdır. Çünkü savaşı idare eden bir “Osmanlı Meclis-i Mebusanı” ve İslâmın temsilcisi Halife mevcut.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Lozan’da toplanan devletler, Türkiye’den Saltanattan da temsilci olmasını talep edince, derhal Osmanlı Saltanatı’na son verilir, 1 Kasım 1922’da.

Savaşla elde edemediklerini masa başında birer birer kazanmaya başlamışlardı yabancı güçler. Bütün İslâm Âlemi’ni birbirini kenetleyen bağ olan Hilâfet makamı da Lozan’da verilen sözler gereği kaldırılarak, Osmanlı Hanedanı’na mensup çoluk-çocuk, hasta, ihtiyar demeden herkes yurdu terk etmek zorunda bırakıldı.

Ve bu asil aile mensuplarının birçoğu bodrum katlarında, bazıları kaldırımlarda, sıkıntılarla, açlıktan hayatları sona ermiştir.

O dönemde, İslâma ait ne varsa unutturulmaya çalışılmıştır. Ahlâkî değerlerimizi yozlaştıran toplantıların çeşitli bahanelerle çoğaltılmasına kadar her kötülük teşvik edilmiştir.

Medeni olmayı kılık kıyafette düşündüklerinden Avrupa modası kılık kıyafet kanunu. Ve, bütün vatandaşları bir anda cahil bırakan, alfabe değişikliği ve ezanın Türkçe’ye çevrilmesi. Risale-i Nur’un yasaklanması ve müellifi Bediüzzaman ve talebelerinin hapislerde sıkıntı çektirilmesi.

Yabancıların zaferlerini ilân ettikleri iki acı vakıa: Türkiye’yi Keriman Halis’in temsil ettiği 1932’de Belçika’da düzenlenen güzellik yarışmasında, jüri başkanının ifadeleri:

“Bugün Avrupa’nın, zaferini kutluyoruz. Bir zamanlar sokağı kafes arkasında seyreden Osmanlı kadını mayosu ile karşımızdadır. Bu kızı zaferimizin tacı kabul edeceğiz, onu kraliçe seçeceğiz.Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz, zafer kutluyoruz.”

Lozan’dan sonra İngiliz Avam Kamarasında “Türklere neden istiklallerini verdiniz?” diye eleştirilen Lord Gürzon, “İşte asıl bundan sonraki Türkler eski satvet ve şevketlerine kavuşamayacaklardır. Zira biz onları maneviyat ve ruh cephesinden öldürmüş bulunuyoruz” der. (Emirdağ Lâhikası, s. 539)

Yüz yıla yakındır yaşadıklarımız bunları doğrulamıyor mu? Saygı, ahlâk, aile kurumunun deforme olduğu, ihtilâllerle yıkılan meşrû hükümetler...

İşte kaybettiğimiz manevî değerler... Yüz yıldır iki ayağımızın üstüne kalkıp, eski satvet ve şevketimize bir türlü kavuşamadık. Gerçekten kurtulmuş muyuz?

Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üretici ve market fiyat farkı 5 kat oldu

    Yeni kuşak bağımsız çalışacağı iş modelleri istiyor

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    58 ilde sokak kısıtlaması başladı

    'Beklenen gibi olmadı'

    'Doğru bir açıklama değil'

    Tayvan'daki tren kazasında ağır bilanço: 48 ölü, 118 yaralı!

    Zor günler geçiren Latin Amerika'da son durum?

    Fransız Senatör Benbassa: Müslümanlardan ne istiyorsunuz?

    BioNTech aşılarının ilk dozuna başlandı

    'Biz de o tuzağa düşmeyeceğiz'

    Yeni Asya'nın Manevi Mimarı

    Fransa'da günlük vaka sayısı 50 bini geçti

    AYM’ye saldırmak hukuku tanımamaktır

    Lavrov: Ukrayna'yı yok edecekler

    Zübeyir Gündüzalp'ten bir mektup: Kaleler fedailer ister

    Yoğun bakımların durumu daha kötü olacak

    Biden Filistin’e yardımları arttırdı

    Kur’an’a kulak ver!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fitnelere en iyi cevap: Sükût ve hizmete devam
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Boncuk boncuk terleyenler ve terletenler
    Ali FERŞADOĞLU

    Bizi hem korkuttu, hem düşündürdü!
    Genel

    Üretici ve market fiyat farkı 5 kat oldu
    Mehmet ÇETİN

    Atmasaydı’nın hayata yansımaları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Suriyeliler unutuldu mu?
    Çetin ACAR

    Gerçekten kurtulmuş muyuz?
    Muhammet ÖRTLEK

    Süveyş Kanalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.