Medresetüz Zehra’nın önemi

Üstad Hazretleri elli beş yıllık hayalim ve hayatımın neticesi dediği, gerçekleşmesi için de her şeyini feda ettiği “Medresetü’z Zehra” projesine neden bu kadar önem vermiştir?

“Altmış sene evvel bir vali bana bir gazete okudu. Bir dinsiz müstemlekat nazırı Kur’ân’ı elinde tutarak konferans vermiş. Demiş ki: “Bu, İslâmların elinde kaldıkça, biz onlara hakikî hâkim olamayız, tahakkümümüz altında tutamayız. Ya Kur’ân’ı sükût ettirmeliyiz veyahut Müslümanları ondan soğutmalıyız.” İşte bu iki fikirle, dehşetli ifsat komitesi bu biçare, fedakâr, masum, hamiyetkâr millete zarar vermeye çalışmışlar. Ben de altmış beş sene evvel bu cereyana karşı, Kur’ân-ı Hakîmden istimdat eyledim.” (Emirdağ Lâhikası. 841)

Üstad Bediüzzaman’ın bu üniversite tasavvuru, hem dünyamızı hem ahiretimizi kurtarma düşüncesi olduğu gibi, Müslümanları, istibdattan, dalâletten de kurtaracaktır. Müslümanlar arasındaki kardeşliği de sağlamlaştıracaktır.

“Altmış beş sene evvel (Valinin okuduğu gazetenin aynı senesi) Câmiü’l-Ezher’e gitmek istiyordum, Âlem-i İslâm’ın medresesidir diye, fakat kısmet olmadı… Böyle bir İslâm üniversitesi Asya’da lâzımdır. Tâ ki İslâm kavimleri, meselâ Arabistan, Hindistan, İran, Kafkas, Türkistan, Kürdistan’daki milletleri menfi ırkçılık ifsat etmesin. Hakikî, müsbet ve kudsî ve umum-u millet-i hakikiye olan İslâmiyet milliyeti (Mü’minler kardeştir. Hucurat s.10) Kur’ân’ın bir kanun-i esasisinin tam inkişafına mazhar olsun. Ve felsefe fünunu ile ulum-u diniye birbiriyle barışsın ve Avrupa medeniyeti, İslâmiyet hakaikiyle tam musalaha etsin. Ve Ehl-i mektep, ehl-i medrese birbirine yardımcı olarak ittifak etsin diye… Cami-ül Ezher manasında bu üniversite için tam elli beş senedir Risale-i Nur un hakaikine çalıştığım gibi ona da çalışmışım. (Emirdağ 843)

Demek, Üstadımızın tasavvur ettiği Medresetüz Zehra projesi, din ilimleri ile fen ilimlerinin birlikte okutulacağı üniversite olmasından ziyade İslâm âlemine olduğu kadar dünya insanlık âlemine de Kur’ân’ın nuruyla getireceği barış ve saadeti de kapsıyor.

- Doğru İslâmiyetin dünyaya hayatımızda yaşayarak gösterilmesi,

- Şarktaki âlim ve hocalara şeref verdiren, onların eski hocalık hissiyatıyla müderris yapılması.

- Risale-i Nur’un birinci ders kitabı yapılması,

- Bu müsbet ilişkiler neticesinde İslâm ülkeleri birbiri ile yakın olacağından, ekonomik işbirliği de sağlanması,

- İslâm devletlerini ifsat eden ırkçılığın yerine “Mü’minler kardeştir” Âyet-i Kerimesi ile en büyük farz ibadeti olan “İttihad-ı İslâm’ı” kalplere yerleştirmesi,

- Avrupa ile İslâmiyeti barıştırması,

- Birbirlerine tekfir derecesinde muhalefet eden mektepliler ile medreseyi ayrı olmadıklarını, aksine bir bütünün parçası olduklarını göstermesi,

- Orta şarkta sulh-u umuminin temel taşı olarak bütün nizaları bertaraf ederek barış ve saadette ittifak edilmesi,

İşte Medresetü’z Zehra’nın sayabildiğimiz faydaları.

Ne yazık ki; deccalizm Kur’ân’ın, içinde yaş kuru her şeyin var olduğu bir kitap olduğunu unutturup, ölülerin arkasından okunan bir kitap olduğu nazarlara vermeye çalıştı ve Kur’ân’ın hakikî vazifesi unutturuldu. Üstadımızın elli beş yıllık hayali olan üniversite projesinin Nur dershanelerinde tecessüm ettiğini ifade etmesi ile Nur Talebelerine önemli bir vazife verdiğini unutmadan Kur’ân’a ve Nurlar’a hizmetten ayrılmayalım.