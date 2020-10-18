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18 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

Risale-i Nur’da rüya (5)

18 Ekim 2020, Pazar
Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Süleyman Rüştü’ye yazdığı bir mektupta onun rüyasıyla ilgili olarak şunları söylüyor:

Çok mübarek olan senin rüyan-ki, emr-i İlâhî ile, Kur’ân’ı, Hazret-i Peygamberimiz Aleyhissalâtü vesselâma vermek, Hazret-i Cebrail’in vazifesinin bir cilvesidir-işarettir ki, bu hizmetiniz hem rıza-yı İlâhiyeye, hem rıza-yı Peygamberiye (asm) muvafıktır. Mu’cizat-ı Kur’âniyeyi, Mu’cizat-ı Ahmediye vasıtasıyla ümmet-i Muhammediyeye (asm) tebliğ etmek manasıyla senin rüyan tabir edilir. Nasıl, bir küçücük cam parçasında güneşin bir timsali, ziyasıyla o elindeki camı tutanla münasebettar olur, bir nevi muhabere eder. Öyle de hususî bir tecelli ile, rüyalarda-Selef-i Salihinde bu çeşit rüyalar görülmüş-makbuliyet ve rıza âlâmetidir. Hazret-i Peygamberin (asm) yanında gördüğün adam da, Nur ve Risale-i Nur şakirtlerinin şahs-ı manevisidir. 11

Üstad Hazretleri Safranbolu’ dan Hıfzı’nın oğlunun rüyasıyla ilgili şunları söylemiş: “Safranbolu’daki halis kardeşlerimizden Hıfzı’nın küçük medrese-i Nuriyesi olan hanesindeki küçük ve çok çalışkan masumları yedi yaşında Yılmaz ve on üç yaşında Hüsnü’nün ve onlar gibi Nur’a çalışan muhterem validelerinin mübarek kalemleriyle yazdıkları tebriklerini, umum Safranbolu ve Eflani medrese-i Nuriyesi namına bu Ramazan’ın bir firdevsi teberrükü hesabına kabul ettik. Yılmaz’ın rüyası aynen çıkmış.” 12

Eflani taraflarında hatip Mehmed’e, Tevfik’e selâm ediyorum, rüyası mübarektir. 13

Üstad Hazretleri Emirdağ Lâhikası’nda Safranbolu, Eflani havalisi Nur Şakirdleri başlığıyla yazdığı bir mektubunda bir rüya ile ilgili olarak şunları söylemiş:

“Hattâ bu mânevî hediyenin gelmesi ve Hüsrev yerinde Sungur imdada yetişmesi, ehemmiyetini göstermeye bir kat’î hâdise budur ki: Sungur gelmeden iki gün evvel-demek o evden çıktığı gün-Halil rüyada görüyor ki, Sungur, Mustafa Osman ile buraya gelmişler; büyük bir hadise ve şâşaalı bir merasim yapılmış. Benden “Tâbiri nedir?” diye sordu. Ben de merak ettim: “Sen niçin bu rüyayı bana söyledin? Acaba onların başına bir zarar mı gelmiş?” diye bir gece sabaha kadar endişe ile müteessirdim. O rüya-yı sâdıka az bir tâbirle çıktı”. 14

Üstad Hazretleri Kastamonu Lâhikası’ndaki bir mektubunda Sabri’nin meketubuyla ilgili olarak şunları söylemiş: “Sabri kardeş, senin rüyan mübarektir ve manidardır. İnşaallah zaman onu tabir edecek.” 15

Kâtip Osman’ın gördüğü bir rüya ile ilgili olarak Üstad Hazretleri Kastamonu Lâhikası’nda şunları söylemiştir: “Kâtip Osman’ın hakikatli rüyası, elhak, büyük bir hakikate işaret veriyor; çok mübarek ve müjdelidir. Rüşdü’nün rüyasında, Peygamberimizin (asm) emriyle Hazret-i Sıddık (ra) minberde Yirmi Dokuzuncu Sözü hutbesinde göstermesi gibi, o gökten inen hûrîye de lâhikayı hutbe olarak okuması, Risale-i Nur’un makbuliyetine güzel bir işarettir.” 16

“Abdurrahman’ın birinci vârisi ve Risale-i Nur’un birinci şakirdi, Büyük Mustafa’nın kapı istikbalinde arkadaşı olan Hacı Osman’ın mektubu ve o mektuptaki rüyaları manidar ve ettiği tabir de doğrudur.” 17

Dipnotlar:

11- Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, 57.

12- A.g.e. s. 184.

13- A.g.e. s. 211.

14- A.g.e. s. 230.

15- A.g.e. s. 257.

16- Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, 17.

17- A.g.e. s. 66.

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