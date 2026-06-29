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29 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Saymakla bitmez

Mehmet ERBAŞ
29 Haziran 2026, Pazartesi
ŞİİR

Bir bak hele sahip olduklarına,

Allah’ın nimeti saymakla bitmez.

Verilen emaneti senden sanma,

Rahman’ın nimeti saymakla bitmez.

 

Sana verilen göz ile kulağı,

Meyvelerle dolu bahçeyi, bağı,

Hizmetine sundu denizi, dağı,

Rahman’ın nimeti saymakla bitmez.

 

Gökyüzündeki güneş ile ayı,

Her yıl tarlaya ektiğin buğdayı,

Her gün teneffüs ettiğin havayı,

Rahman’ın nimeti saymakla bitmez.

 

Arı bal yapar sana çiçeklerden,

Taze sütler sunulur ineklerden,

Türlü balıklar gelir denizlerden,

Rahman’ın nimeti saymakla bitmez.

MEHMET ERBAŞ
[email protected]

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