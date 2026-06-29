ŞİİR

Bir bak hele sahip olduklarına, Allah’ın nimeti saymakla bitmez. Verilen emaneti senden sanma, Rahman’ın nimeti saymakla bitmez. Sana verilen göz ile kulağı, Meyvelerle dolu bahçeyi, bağı, Hizmetine sundu denizi, dağı, Rahman’ın nimeti saymakla bitmez. Gökyüzündeki güneş ile ayı, Her yıl tarlaya ektiğin buğdayı, Her gün teneffüs ettiğin havayı, Rahman’ın nimeti saymakla bitmez. Arı bal yapar sana çiçeklerden, Taze sütler sunulur ineklerden, Türlü balıklar gelir denizlerden, Rahman’ın nimeti saymakla bitmez. MEHMET ERBAŞ

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