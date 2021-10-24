Risale-i Nur’daki gruplar ve özellikleri - 2

Sava Medrese-i Nuriyenin kıymettar bir talebesi Marangoz Ahmed’in güzel ve halis manzumesi bizi memnun edip Lâhikaya girdi.

Hususan Risale-i Nur’un sandalyesinden masumları inmedikleri ve “O nurlu sandalyede oturan, yangınlar, tuğyanlardan kurtulur” diye sözleri, güya, tam Medresetü’z-Zehrânın hakikî bir talebesi, istikbalden zamanımıza gelmiş bize teselli veriyor ve masum talebelerin çoğalmasını müjde veriyor.8 Hem Hüsrev’in ve Hafız Ali’nin mektuplarında isimleri bulunan sebatkâr kardeşlerime ve Kâtip Osman ve Mehmed Zühtü ve Isparta Hafız Ali’si ve Sava kahramanlarına birer birer selâm ve duâ ediyoruz.9

Bir zaman bin kalemle Nurlar’a çalışan Sava kahramanlarından ve Nur’un ehemmiyetli şakirtlerinden Mustafa Yıldız’ın hüdhüd-misal kuşu hüdhüd-ü Süleymanî nevinde Nur işleri hakkında harika vaziyetleri göstermek acip değil, çok emsali var. Kuşların Nurlar’la alâkadarlıkları, çok hadiselerle tahakkuk etmiş.10 “Hafız Ali, Hasan Feyzi ortasında makamım var” diye iş’ar ediyordu. Cenab-ı Hak, onun defter-i a’maline Sava Medrese-i Nuriye’de okunan ve yazılan Risalelerin harfleri adedince ruhuna rahmetler ve kabrine Nurlar ihsan eylesin. Amin.11

Aziz, sıddık kardeşlerim, Bütün ruh ve kalb ve aklımla sizin leyle-i aşerenizi tebrik ederiz. Bizim şirket-i mâneviyemizde büyük kazançlar edeceklerini rahmet-i İlâhiyeden niyaz ederiz. Bu gece rüyamda yanınıza gelmiş, imam olarak namaz kılacağım halinde uyandım. Benim tecrübemle rüyanın tâbiri çıkacağı zamanda Sava ve Homa kahramanlarından iki kardeşimiz rüyayı tabir etmek için umumunuz namına geldiler. Ben de umumunuzu görmek gibi mesrur oldum.12

Hem ben pek çok alâkadar olduğum Sava Köyü’nden çok muhterem bir ihtiyarla ellerimiz birbiriyle kelepçe edilip geldiğimiz, beni pek çok memnun edip, bununla o mübarek köyün bana şiddet-i alâkasını anladım. O kardeşime ayrıca selâm ederim.13 Sav, Barla, Emirdağ, Eflâni gibi Nurlar’ın ekseriyetle yayılıp okunduğu kasaba ve köyleri, birer dershâne-i Nuriye ünvânıyla yâd eder. Ve kendi Nurs Köyü gibi, sağ ve ölü umum ahalisine, mâsum çocuklar ve mübârek hanımlarına duâ eder, mânevî kazancına hissedar eder. 14

3- Mübarekler heyeti:

Mübareklerin kahramanlarından Büyük Abdurrahman’ın, Küçük Ali’nin, Hafız Mustafa’nın faaliyet ve gayretleri ve Hafız Mustafa’nın bu defaki mektubundaki bazı noktaları beni sürur yaşıyla ağlattırdı.15

Mübarekler heyetinin şahs-ı mane- visinin önemi: Fakat, mübarekler heyetinde öyle bir şahs-ı manevî hissediyorum ki, kaidemi ona karşı muhafaza edemiyorum. O şahs-ı maneviyi kızdırmamak ve rencide etmemek için, yalnız o paradan borç olarak beş lirayı bu bayram umur-u hayriyesine sarf etmek için kabul ettim.16 Mübarek heyetinin büyük bir kahramanı Büyük Ali’nin sisteminde Küçük Ali’nin Mu’cizat-ı Kur’âniyesi, Mu’cizat-ı Ahmediyenin tam mutabık bir bâki pırlanta tarzında mevki aldı. Erhamürrâhimîn, her harfine mukabil, yazana on sevap ihsan eylesin. Amin.17 Hem Isparta hakkında benim büyük ümidimi fiilen ispat ettikleri için, bana büyük bir teselli verdikleri için, ölünceye kadar minnettarlığımı onlara ve mübarekler heyetine ve medrese-i Nuriye ve Nur ve Gül fabrikası sahiplerine tebliğ ediniz. 18 Nur fabrikası ve Gül fabrikası devâirinde, mübarekler heyetinde, Lütfü’ler nümunelerinde, Hacı Hafız’lar cemaatinde, Sıddık Süleyman, Hakkı’nın makamlarında bulunan herbir kardeşlerimize, hususan elli ümmîden çıkan Risale-i Nur Talebelerine birer birer selâm ve duâ ediyoruz ve duâlarınızı istiyoruz.19 Senelerden beri müştakı bulunduğum Nur ve Gül fabrikaları müberekler heyetinin ve o mukaddes fabrikanın makina ve çarklarının Nurlu sadâlarını kulaklarımla işitmek. 20

Dipnotlar:

8- Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, 183.

9- A.g.e. 185.

10- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, 165.

11- A.g.e. 176.

12- Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, 273.

13- Üstad Said Nursî, Sikke-i Tasdik-i gaybi, 185.

14- Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, 400.

15- Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası,70.

16- A.g.e. 71.

17- A.g.e. 57.

18- A.g.e. 83.

19- A.g.e. 47.

20- A.g.e. 48.