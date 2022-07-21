"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Çare “Meclis sistemi”

Cevher İLHAN
21 Temmuz 2022, Perşembe
Türkiye’nin hibrit demokrasili otoriter ülkeler sırasına düştüğü, bağımsızlığıyla tarafsızlığı ifna edilen yargının “siyasetin sopası” haline sokulduğu “tek kişilik hükûmet”te ülke tam bir çıkmazda.

Ekonominin çöktüğü, eğitimden sağlığa her alanda fiyaskoların yaşandığı, ülkenin yolsuzluklara, rüşvete, ihaleye fesat karıştırmaya, kayırmacılığa, partizanlığa battığ u dönüşlü fiyaskolarla muallel sistemin çürüyüşü ve akıbeti ortada. 

Haksızlığa, zulme varan, adâlet ve insaftan yoksun ideolojik körlükle siyasi ihtirasın zirve yaptığı, zehirli nefret dilli “anûdane particilik” ve “garazkârâne tarafgirlik”li kutuplaştırmayla, “şeytanı melek, meleği şeytan” gösteren “menfaat üzerine dönen canavar siyaset”in dini siyasete âletle hoyratça istismarı ile milletin bütünlüğünü tahrip eden bir fitne vartasına düşülmüş.

Demokrasilerin temel vasfı olan “kuvvetler ayrılığı”nın yerine “kuvvetler birliği”ni ikameyle yürütmenin yanısıra “millet egemenliğinin kayıtsız - şartsız temsilcisi” Meclis’in bütçe ve kanun yapma yetkisinin gasbedildiği, denetim mekanizmasının ortadan kaldırıldığı, yargının bütünüyle “partili cumhurbaşkanı”na bağlandığı “ucûbe sistem”in tahribatı ülkeyi çözümsüzlüğe sürüklemiş.  

 “MİLLETİN HAKK-I HÂKİMİYETİNİ MECLİS İSTİMAL EDER”

 “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” perdesinde apar topar dayatılan “Türk tipi sistem”de OHAL KHK’ları gibi “kararnâmeler”le yürütmenin yanısıra yasama da partili cumhurbaşkanına bırakılmış.

Oysa daha I. Meşrûtiyet’in ilânıyla -1876 tarihli- Kanun-u Esâsi’de “yasama kuvveti Meclis-i Umumîdedir” denilerek “kanun teklif hakkı” Meclis-i Mebusan’a verilmiş. 23 Temmuz 1908’de ilân edilen II. Meşrûtiyet döneminde 8 Ağustos 1909 tarihli Kanun-u Esâsi’de “Yasama ve yürütme kuvveti Meclis’tedir; Meclis, milletin yegâne ve hakîkî mümessili olup millet nâmına hakk-ı hâkimiyeti (egemenlik hakkını) istimâl eder (kullanır)” hükmüyle Meclisin hâkimiyeti esas alınmış.

Keza “Teşrî salâhiyeti (yasama/kanun koyma) ve icrâ kuvveti Büyük Millet Meclisi’nde temerküz eder. Meclis, teşrî salâhiyetini bizzat istimal eder (kullanır); kendi tarafından müntehâb (seçilen) reis-i cumhur ile icrâ vekilleri heyetini (bakanlar kurulunu) her vakit murâkabe (denetler) ve ıskat eder (düşürür)” ifâdesiyle; “kanun teklif hakkı”yla “suâl ve istizâh (izâh isteme) ve tahkikatın Meclis’in cümle-i salâhiyetinden olduğu” kaydıyla Meclis’in hükümeti denetleme yetkisi tahkim edilmiş. 

MECLİS HÂKİM, HÜKÜMET HİZMETKÂR

Geçen asrın başlarından hayatının sonuna kadar bütün eserlerinde, gazetelere yazdığı makalelerde, hitâbelerinde, müdafaalarında, mektuplarında meşvereti, millet hâkimiyetiyle Meclis sistemini esas alan ve “tek şahıs yönetimi”nin suiistimalâta gayet müsâit bir zemin, zulmün temeli, insâniyetin mâhisi (yok edicisi) rey-i vâhid olduğu”nu belirten çağımızın Kur’ân müfessiri Bediüzzaman’ın temel târifleriyle çare, “hâkimiyet-i milletin, yani efkâr-ı âmmenin (kamuoyunun) misâl-i mücessemi (cisimleşmiş hali) olan Meclis-i Mebusân’ın hâkim, Meclis’in içinden çıkan hükûmetin hâdim ve hizmetkâr olduğu”, meşveretin ve hukukun üstünlüğünün hükümferma olduğu demokratik hürriyetçi “Meclis sistemi”ndedir. (Divân-ı Harb-i Örfi, 21-25; Münâzarât, 41-42)

Bu açıdan “millet ittifakı”yla “altılı masa”nın eksenini oluşturduğu demokratik muhalefetin, Türkiye’nin birinci meselesi haline gelen “parlamenter sistem”i ihya etme kararlılığı büyük önem taşıyor.

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yangınlar ranta yaradı

    KKM’de asıl kıyamet sonra kopacak

    Büyük kriz dörtnala

    Kıbrıs Barış Harekatının 48. yılı kutlandı

    Kişi değil, sistem güçlü olmalı

    Yargı kararları niye uygulanmıyor?

    O rapor için İsmail Kahraman da konuştu

    BM: Ukrayna’da 5 bin sivil öldü

    'Hatırlatma dozu yaptırın' çağrısı

    Fenerbahçe tur için avantaj sağladı

    AFAD: Düzce'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Biden'dan iklim değişikliği açıklaması

    Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu

    AB'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararları

    İspanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle en az 500 kişi öldü

    AYM’den Demirtaş’a hak ihlali kararı

    AB, üye ülkelerden gaz tüketimlerini azaltmalarını istedi

    Bosna Hersek'teki savaşta öldürülen 16 sivil daha toprağa verildi

    Lavrov'dan "coğrafi hedeflerimiz genişleyecek" açıklaması

    Avrupa yangınların etkisi altında kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kime “lütuf,” kime tuzak?
    Genel

    O rapor için İsmail Kahraman da konuştu
    Süleyman KÖSMENE

    İki şeyi asla unutma!
    Ahmet BATTAL

    Bursları da geri ödetiyoruz
    Genel

    KKM’de asıl kıyamet sonra kopacak
    Ali FERŞADOĞLU

    Tatsız, tuzsuz hayatlar!
    Genel

    Yargı kararları niye uygulanmıyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Bilgi edinme hakkı
    Orhan Ali YILMAZ

    Cuma ve hutbe...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.