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28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Demokrasi ve hukuk askıda

Cevher İLHAN
28 Nisan 2021, Çarşamba
Ekonomik çöküş ve salgınla mücadeledeki başarısızlık vartasında 128 milyar doların akıbetinden “gri pasaport skandalı”yla insan kaçakçılığına, “kripto para borsası” komplolarından Amerikan Başkanı’nın 2015 olayları için “soykırım” iftirasına karşı sergilenen acizliğe kadar birçok gündemin arasında Avrupa Parlamentosu’nun vahim kararı geçiştiriliyor.

Vakıa şu ki AKP iktidarında her AB zirvesi ve ilerleme raporu öncesinde Ankara Türkiye’nin AB Ulusal Programı”nda taahhüd ettiği demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve hukukun üstünlüğüyle ifâde özgürlüğünde AB müktesebatı standartlarını yetine getireceği vaadini yineledi. 

Bunun içindir ki son süreçte her yönüyle sıkışan siyasi iktidar, “yargı reformu”nu ortaya attı; hukukun üstünlüğü vaadlerini tekrarladı. Ne var ki bu vetirede bile yargıya müdahaleden vazgeçilmedi.

En son haklarında hiçbir mahkeme kararı olmadan AYM’nin Demirtaş, Kavala, Berberoğlu hakkındaki “hak ihlâli” kararlarının dinlenilmemesi, siyasi iktidara en ufak bir eleştiriden dolayı tutuklu gazetecilerin tahliye kararını takmayan yerel mahkemelerin tavrı ortada.

“DEMOKRATİK MODEL”E KAPALI “TOTALİTERLE!”

Keza AB’nin demokrasi ve hukukun üstünlüğü, temel hak ve hürriyetlerle ifade özgürlüğüne ilişkin çağrı ve uyarılarının kulak ardı edildiği kırılganlıkta OHAL KHK’larıyla ve akabinde “yargıya tâlimat”la her gün yeni bir hukuk skandalına imza atılması Ankara’nın yargı reformu” samimiyetini sorgulattı. 

Bundandır AP raporunda, “mahkemelerin AYM kararlarına riayet etmediğini gösteren örneklerin artmasının derin bir endişe kaynağı olduğu” nazara veriliyor. Türkiye için “demokrasisi askıya alınmış, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının olmadığı ‘totaliter ülke” tanımlaması yapılıyor. 

Ankara’nın AB ile müzâkerelerde “tamamen konjonktürel pazarlıklara dayanan, günü kurtarmaya yönelik tavrıyla” AB’yi oyalamaya çalıştığı; demokratikleşme, yargı bağımsızlığı, basın ve ifade özgürlüğüyle demokrasi ve hukuk kriterlerinde ilerleme niyetinin olmadığı açıkça belirtiliyor.   

Keza AB’den iletilen hiçbir yeni teşvikin veya şevklendirme gayretinin Türkiye’de olgun bir demokrasi inşa etme yönünde siyasi irâdeyi etkilemediği kaydedilerek, Ankara’nın Türkiye’nin demokratikleşmesine neredeyse hiç katkı sağlamadığı, ülkenin “demokratik bir model”e doğru ilerlemesine çabalamadığı vurgulanıyor.

“HİPER MERKEZİLEŞTİREN OTORİTERLİK”LE…

Raporda özellikle Almanya’nın önerisiyle AB’nin Türkiye’ye hiçbir yaptırımı dayatmayıp, problemlerin diplomasi, diyalog ve müzâkerelerle çözümü perspektifinin bile bile berhava edildiği, “Ankara’nın reformlardaki isteksizlikle ayak sürüdüğü” tesbitleri dile getiriliyor.

Bu bakımdan, “hiper-milliyetçi söylemlerle AB’ye yönelik düşmanca yaklaşımların sürdürüldüğü ‘tek kişilik yönetim’de bütün gücü elinde toplayan Cumhurbaşkanı’nı hiper-merkezileştiren, insan hakları ile hukukun üstünlüğünde alarm veren otoriterliğin âcilen ve tutarlı düzeltilmemesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması” önerisi fevkalâde ehemmiyetli.  

Raporun başta insan hakları ve hukukun üstünlüğü olmak üzere Türkiye’de son iki yılda yaşananları yansıttığını söyleyen AP raportörü Nacho Sanchez’in, Ankara’dakileri son dönemde ileri sürdükleri “yargı reformu” benzeri demokratikleşme ve hukuk paketlerini iyi niyetle müşahhaslaştırmaya ve AB kurumlarını Türkiye ile izleyecekleri pozitif gündemi demokratik reformlar şartına bağlamaya, demokratik bir modele doğru ilerlemeye çağırması da.

Ankara’dakiler, AB’yi “düşmanlaştırarak” demokrasi, hukuk ve insan hakları mesajlarının gürültüye getirilmesine artık son vermeli; haklı olduğu konuları diyalog ve diplomasiyle kabul ettirip, demokrasi, hukuk, temel hak ve hürriyetleri hayata geçirmeli.  Türkiye’nin kavgaya, kutuplaşmaya, çatışmaya değil, demokrasiye, hukuka, temel hak ve hürriyetlerin hayata geçirilmesine ihtiyacı var; baskıcı ve otoriter bir rejime değil…

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