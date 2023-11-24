"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2023 CUMA - YIL: 54

Meclis’in denetiminden kaçırılıyor

Cevher İLHAN
24 Kasım 2023, Cuma
Muhalefetin Meclis’te verdiği araştırma ve soruşturma önergelerinin “iktidar cephesi”nce reddedilmesi çarpıklığı sürüyor.

Başta “mafya - siyaset ilişkileri” olmak üzere yolsuzluklar, rüşvet, kamu malının peşkeşi ve benzeri hak gasplarına dair muhalefetin Meclis’e verdiği bütün araştırma ve soruşturma önergeleri iktidar partilerince reddedildi.

Depreme karşı önlem alınması, deprem toplanma alanlarının tespiti, gerekli bölgelere toplantı alanları yapılması, eksikliklerin giderilmesi önlemlerinin alınmasına dair önergenin AKP ve MHP oyları ile reddedilmesi bunun son örneği.

1999’da büyük can kaybı verilen Marmara depreminin yaralarının sarılması için çıkarılan, herkesin deprem vergisi olarak bildiği düzenleme kapsamında toplanan 75 milyar paranın kimlere, nerelere, nasıl harcandığının hesâbı verilmezken, en son on binlerce vatandaşın vefat ettiği 6 Şubat depremlerinin ardından 213 televizyon ve 562 radyoda yapılan “bağış şov”da söz verilen 115 milyar liradan 31 milyar liranın yatırılmamasının araştırılması önergesinin reddi de.

YOLSUZLUKLAR, RÜŞVET ÇARKLARI ARAŞTIRILMIYOR

Başta 301 madencinin can verdiği Soma faciası olmak üzere tüm maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının ve ölümlerin sorumluları ile nedenlerinin araştırılması ve mevcut denetim yollarının yetersiz kaldığıyla ilgili araştırma önergesi ile diğer “maden kazalarının araştırılması” önergeleri de reddedildi.

Keza “kara para’ aklamanın yaygınlaşmasının araştırılması ve vergi kaçakçılığı gibi suçların engellenmesi araştırma önergesi ile salgında toplanan toplam 115 milyarın akıbetine ilişkin önergelere hâlâ hiçbir doğru dürüst cevap verilmemesi dikkat çekiyor.   

Yine 40’ı polis 47 kişinin şehi olup, 242 kişinin yaralandığı Beşiktaş saldırısında vefat edenlerin ailelerine destek için toplanan 52 milyon TL tutarında bağışın nereye ve ne şekilde aktarıldığı araştırma önergesi de reddedildi.

BuTaksim terör saldırısından, Sağlıkta Şiddet Yasasına, binlerce kişinin parasını tokatlayan Çiftlik Bank’ın araştırılması için verilen önerge de yine iktidar vekillerinin oylarıyla reddedilirken, özellikle kamuda çoğu dördü, beşi aşan, birden fazla maaş alan kamu görevlilerinin araştırılmasına ilişkin önergenin öne alınması ve son safhada Dilan ve Engin Polat çiftçiyle gündeme gelen sosyal medya fenomenlerinin “kara para akladığı” iddialarının araştırılması da.

ASELSAN mühendislerinin şüpheli ölümleri, Cumhurbaşkanı’nın veryansın ettiği “faiz lobisi”, “Man Adaları Belgeleri”nin Meclis’te ele alınması da.

“TEK KİŞİLİK REJİM”İN KARAKTERİ

Bu arada muhalefetin “Yürütme Organının Meclis Üzerindeki Vesayetinin Araştırılması önerisi”nin de iktidar gruplarınca reddi gibi “Yargıda rüşvet çarkı” ve ‘Yargı krizi araştırılsın’ önerisinin ardından son olarak Anayasanın açık hükümleri çiğnenerek Anayasa Mahkemesi’nin kararının dinlenilmemesinde açığa çıkan çarpıklığın araştırılması yine iktidar mensuplarınca kabul edilmedi.

BM raporlarına göre Türkiye’de uyuşturucu tehdidinin araştırılmasıyla “ahlâkî dejenerasyon” hakkındaki önergelerin de.

Ayrıca Ege’deki 16 adanın ‘Yunanistan tarafından işgal edildiği’ iddialarının, IŞİD’in Türkiye’deki faaliyetlerinin araştırılması ve “İsrail’le anlaşmaların feshi” önergeleri de.

Özetle,  birçok önemli konunun araştırılmaması, “tek kişilik yönetim”in Meclis denetiminden kaçırılışı, “tek kişilik rejim”in karakterini ortaya koyuyor…

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Neyi gizliyorsunuz?

    İsrail, BM'ye ait okula da saldırdı: 27 kişi öldü, 93 kişi yaralandı

    Para ‘kara’ysa liste de ‘kara’rıyor

    Eğitim sistemini demokratikleştirmemiz gerekiyor

    Öğretmenler ikramiye bekliyor

    Mevduat faizi yüzde 50’yi geçti, KKM’ye gerek kalmadı

    Papa: Savaş değil, terörizm

    Doğalgaz sayacını yenilemeyene 10 bin lira ceza

    İstanbul ve çevresinde Pazar günü 'kar' bekleniyor

    Kış çayları açıkta satılmamalı

    Rahmet berekete vesile oldu

    Kış gelmeden tedbir alın - Konteyner kentlerde çocuklar üşüyor

    Somali'deki selde ölü sayısı 96'ya yükseldi

    Gazze'de insani ara süreci Cuma gününe ertelendi

    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

    Modi: Masum insanların ölümü kabul edilemez

    Çorlu tren faciası davası yine ertelendi

    Güven olmadan yatırım gelmez

    Siirt - Şirvan'da maden ocağında göçük: 3 kişi vefat etti, 2 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Neyi gizliyorsunuz?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri liste çıkmazı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî ve Mustafa Kemal
    Şükrü BULUT

    Moğollardan Neoconlara mecburi göç dalgaları...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İslamiyet mantığa hitap eder
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslümanları bu sefil hayattan kim kurtaracak?
    İbrahim Aktaşcı

    Vatan yamyamın nesi olur?
    Mehmet Soydan

    Mustafa Kemal sevgisinin yaygınlaşmasının sebepleri
    Rukiye Anar

    Zeytin gözlü çocuklar düşerken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.