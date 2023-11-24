Meclis’in denetiminden kaçırılıyor

Muhalefetin Meclis’te verdiği araştırma ve soruşturma önergelerinin “iktidar cephesi”nce reddedilmesi çarpıklığı sürüyor.

Başta “mafya - siyaset ilişkileri” olmak üzere yolsuzluklar, rüşvet, kamu malının peşkeşi ve benzeri hak gasplarına dair muhalefetin Meclis’e verdiği bütün araştırma ve soruşturma önergeleri iktidar partilerince reddedildi.

Depreme karşı önlem alınması, deprem toplanma alanlarının tespiti, gerekli bölgelere toplantı alanları yapılması, eksikliklerin giderilmesi önlemlerinin alınmasına dair önergenin AKP ve MHP oyları ile reddedilmesi bunun son örneği.

1999’da büyük can kaybı verilen Marmara depreminin yaralarının sarılması için çıkarılan, herkesin deprem vergisi olarak bildiği düzenleme kapsamında toplanan 75 milyar paranın kimlere, nerelere, nasıl harcandığının hesâbı verilmezken, en son on binlerce vatandaşın vefat ettiği 6 Şubat depremlerinin ardından 213 televizyon ve 562 radyoda yapılan “bağış şov”da söz verilen 115 milyar liradan 31 milyar liranın yatırılmamasının araştırılması önergesinin reddi de.

YOLSUZLUKLAR, RÜŞVET ÇARKLARI ARAŞTIRILMIYOR

Başta 301 madencinin can verdiği Soma faciası olmak üzere tüm maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının ve ölümlerin sorumluları ile nedenlerinin araştırılması ve mevcut denetim yollarının yetersiz kaldığıyla ilgili araştırma önergesi ile diğer “maden kazalarının araştırılması” önergeleri de reddedildi.

Keza “kara para’ aklamanın yaygınlaşmasının araştırılması ve vergi kaçakçılığı gibi suçların engellenmesi araştırma önergesi ile salgında toplanan toplam 115 milyarın akıbetine ilişkin önergelere hâlâ hiçbir doğru dürüst cevap verilmemesi dikkat çekiyor.

Yine 40’ı polis 47 kişinin şehi olup, 242 kişinin yaralandığı Beşiktaş saldırısında vefat edenlerin ailelerine destek için toplanan 52 milyon TL tutarında bağışın nereye ve ne şekilde aktarıldığı araştırma önergesi de reddedildi.

BuTaksim terör saldırısından, Sağlıkta Şiddet Yasasına, binlerce kişinin parasını tokatlayan Çiftlik Bank’ın araştırılması için verilen önerge de yine iktidar vekillerinin oylarıyla reddedilirken, özellikle kamuda çoğu dördü, beşi aşan, birden fazla maaş alan kamu görevlilerinin araştırılmasına ilişkin önergenin öne alınması ve son safhada Dilan ve Engin Polat çiftçiyle gündeme gelen sosyal medya fenomenlerinin “kara para akladığı” iddialarının araştırılması da.

ASELSAN mühendislerinin şüpheli ölümleri, Cumhurbaşkanı’nın veryansın ettiği “faiz lobisi”, “Man Adaları Belgeleri”nin Meclis’te ele alınması da.

“TEK KİŞİLİK REJİM”İN KARAKTERİ

Bu arada muhalefetin “Yürütme Organının Meclis Üzerindeki Vesayetinin Araştırılması önerisi”nin de iktidar gruplarınca reddi gibi “Yargıda rüşvet çarkı” ve ‘Yargı krizi araştırılsın’ önerisinin ardından son olarak Anayasanın açık hükümleri çiğnenerek Anayasa Mahkemesi’nin kararının dinlenilmemesinde açığa çıkan çarpıklığın araştırılması yine iktidar mensuplarınca kabul edilmedi.

BM raporlarına göre Türkiye’de uyuşturucu tehdidinin araştırılmasıyla “ahlâkî dejenerasyon” hakkındaki önergelerin de.

Ayrıca Ege’deki 16 adanın ‘Yunanistan tarafından işgal edildiği’ iddialarının, IŞİD’in Türkiye’deki faaliyetlerinin araştırılması ve “İsrail’le anlaşmaların feshi” önergeleri de.

Özetle, birçok önemli konunun araştırılmaması, “tek kişilik yönetim”in Meclis denetiminden kaçırılışı, “tek kişilik rejim”in karakterini ortaya koyuyor…