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17 MART 2020 SALI - YIL: 51

Siyaseti saran “Koronavirüs nezlesi”

Cevher İLHAN
17 Mart 2020, Salı 00:13

GÜNDEM

Koronavirüs Türkiye’nin gerçek gündemini âdeta örtmüş; ne var ki panikle bu konu dahi doğru dürüst tartışılamıyor.  

Bu vaziyetle, demokrasinin olmadığı ve mllet irâdesinin tam tecelli etmediği “sistem”den, yürütmenin ve siyasetin “tâlimatlandırma-sı”yla “mahkeme ve hâkim teminatı”nın olmadığı, yargının bağımsız ve tarafsız olmayıp, düşünce ve ifâde hürriyetinin tazyik altında olduğu, zaten yüzde doksan beşi iktidarın güdümünde olan medyanın geri kalanının baskıyla oto sansüre mecbur bırakıldığı Türkiye’de birçok önemli gündem savsaklanıyor. 

Bu arada “iktidara ilişik yorumcular”ın ekranlarda Sağlık Bakanlığının koronavirüs açıklamalarını “olumlu” bulan muhalefeti suçlamaları, hâlâ olup bitenlerden ders almadıklarını ortaya koyuyor. 

Aslında bu vetirede, Cumhurbaşkanı’nın partisinin genel başkanı olarak katıldığı partisinin grubunda anamuhalefet liderine en ağır tahkirleri savurmasına karşı bir muhalefet sözcüsünün aynı cümlelerle cevap vermesi dahi dava konusu yapılıp hakkında bin bir hakaretle milyonluk tazminat davası açılması, bu siyasetin içine düştüğü vartayı ele veriyor. 

Oysa Türkiye’nin gün geçtikçe artan koronavirüs tehdidinin yanısıra, zaten zar zor ayakta duran fabrikaların korona yüzünden peşpeşe kapandığı, işten çıkarmalarla işsizliğin arttığı, genç işsizliğin şimdiden yüzde 36’lara ulaşacağı işâretlerinin verildiği kritik süreçte üretim ve istihdamdan yoksun ekonomideki krize ve ülkenin diğer devâsa sorunlarına karşı iktidarla muhalefetin birlik ve bütünlük içinde olması gerekiyor. 

Zira iktidarın, artık siyasi rant uğruna günübirlik basit politik polemikleri, komploları bir tarafa bırakıp, artık samimiyetle ve ciddiyetle bütün milletin desteğini alacak yaklaşımlar ortaya koyması bir zaruret haline gelmiş.

Bedüzzaman’ın ikazında, 1918-1920 yılları arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı grip salgınıyla o zamanki dünya nüfusunun yüzde beşini bulan 50 ile 100 milyon insanın öldüğü “İspanyol hastalığı” diye tabir edilen “İspanyol gribi ya da İspanyol nezlesi”ne benzetilen salgının güncel versiyonunun sirayetiyle siyaseti de bulaşıcı koronovirüs illetine mâruz kalmaktan kurtarmak için bu şart.

Siyasetine “şeytan yardım ederse ‘melektir” der, rahmet okutur, muhalif tarafında bir meleği görse, libasını (elbisesini) değiştirmiş şeytan zanneder; adavet, lânet eder” hastalığına düşmekten muhafaza etmek için de. 

(Eski Said Dönemi Eserleri, Lemaat, 686)

Ve “Siyasi tarafgirlik tahriki”yle “Umumun mal-ı mukaddesi olan dini, inhisar zihniyetiyle kendi meslekdaşlarına (siyasetdaşlarına) daha ziyade has göstermekle, kavî bir ekseriyette dine aleyhtarlık meyli uyandırmakla nazardan düşüren,” vatandaşların vahdet ve bütünlüğünün mânen öldüren “siyasi virüs”ün bütün siyaseti ve milleti sarmasına sebebiyet vermenin önüne geçmek için de. (Sünûhat, 66)

SÖZÜN ÖZÜ

“Evet, İstanbul siyaseti, İspanyol hastalığı gibi bir hastalıktır. Fikri hezeyanlaştırır.” (Sünuhat, 64)

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