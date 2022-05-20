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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

Siyasî süreci saboteye karşı…

Cevher İLHAN
20 Mayıs 2022, Cuma
Anketlerde “millet ittifakı”nın yüzde 43’ü bulduğu, “parlamenter sistem işbirliği”ndeki partilerle yüzde 50’leri rahatlıkla aştığı ve “cumhur ittifakı”nın yüzde 36’larda kaldığı vetirede AKP iktidarının hem Meclis’i, hem de cumhurbaşkanı seçimini kaybettiği bâriz bir biçimde görülüyor.

Özellikle yüzde 10-12 bandındaki HDP’nin “geçiş dönemi ilkeleri” ışığında güçlü demokrasi, evrensel standartlarda adalet sisteminin tesisi için istişâre ile belirlenecek “millet ittifakı”nın cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğini açıkça bildirmesiyle tam bir çıkmaza düşen siyasi iktidar kutuplaştırma ve gerginlik siyasetini körüklüyor. 

Buna mukabil, “kapatma davası” tehdit ve şantajıyla altı buçuk milyon vatandaşın siyasi tercihini ve irâdesini temsil eden bu parti kapatılsa dahi yine blok halinde hareket edeceğini ve asla “iktidar cephesi”nin yanında yer almayıp “demokratik muhalefet”e destek vereceğini ortaya koyuyor.

MUALLEL EMRİVAKİ ÇARPIKLIKLAR…

“Tek kişilik yönetim”in tahribatına karşı demokratik değerler etrafında bir araya gelip birlikte mücadeleye ve yönetime hazır olduğunu vurgulayan, kişisel hesaplar, partizanlık yerine ortak akıl ve birlikte inşa anlayışını esas alan “demokratikleşme ittifakı”nın daha da tahkimi karşısında çıkmaza giren “iktidar cephesi” tam bir panikle hata üstüne hata yapıyor. 

Ve her hata kamuoyunda büyük tepki görüyor. 

En son günlerdir toplumdan gelen bütün tepkilere rağmen yine rant ve inşaat uğruna pistleri kırılıp tamamen ortadan kaldırılmak istenen Yeşilköy Havaalanı için Cumhurbaşkanı’nın “bir ihtimal pistler kalacak” çarkındakine benzer zikzaklar sergileniyor. 

Tıpkı daha düne kadar başdanışmanı yöneticileriyle Türkiye’nin en önemli ve gizli güvenlik konularının görüşüldüğü toplantılarda aynı masada bir araya geldiği SADAT’la “hiçbir alâkam olmadığı halde…” ifadesinde olduğu gibi. 

“SEÇİM GÜVENLİĞİ” TEMİNATI

Hâsılı, eski Başbakan Davutoğlu’nun tesbitiyle, son dönemde farklı konularda çıkarılan gerilimlerle sosyal patlamalara sebebiyet verecek bir ortam oluşturulmaya yelteniliyor. 

Maksat, “ne kadar önemi azaltılmak istenirse istensin, son yetmiş yıllık demokrasi tarihimizin en önemli gelişmelerinden biri” olan “parlamenter demokratik işbirliği masası”nı dağıtmak; provokatif söylemlerle seçim ortamını bozmak, seçimleri sabote etmek…

Bu bakımdan, “iktidar cephesi”nin medyatik manipülasyonlarla, algı operasyonlarıyla ateşleyip alevlendirdiği sun’i gündemlere karşı, demokratik muhalefetin başta demokrasi, hukukun üstünlüğüyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, temel hak ve hürriyetlerle basın ve ifade özgürlüğü alanları olmak üzere millete teminatını verdiği “yol haritası”na yoğunlaşması gerekiyor.   

Altılı masanın temel hedefleri ekseninde partiler arasında siyasi koordinasyonunun sağlanmasıyla “parlamenter sistem”e geçişin anayasal değişikliklerine, stratejik planlamalara, ekonomiyedair çalışma gruplarının raporlarının bir an önce hazırlanıp millete deklâre edilmesi fevkalâde ehemmiyetli. 

Demokratik muhalefetin bütün sandıklarda ve sayımlarda müşâhid ve hukukçu bulundurmakla doğrudan denetimi, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi ıslak imzalı tutanakların alınması ve sürecin dikkatle izlenmesini esas alan “seçim güvenliği”nin güvence altına alınması da büyük önem taşıyor. 

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