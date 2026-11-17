Gündem karmaşasında karambole getirilen gerçeklerden biri de Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Birliği (AB) 2026 Genişleme Paketi’ndeki 120 sayfalık Türkiye Raporu’nda “Türkiye’nin katılım taahhüdü ile üyeliğinin temel siyasî kriterlerinde uçurumun daha da derinleştiği” vakıası oldu.

1 Eylül 2025 - 1 Eylül 2026 arasındaki gelişmeleri kapsayan rapor, yürütmenin yanısıra yargının “siyasetin sopası” yapıldığı, millet iradesinin temsilcisi Meclis’in dışlanıp denge ve denetimin berhava edildiği vasatta; demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve temel haklardaki kötüleşmenin sürdüğü, yargının siyasete müdahalesiyle, siyasetçilere, gazetecilere tutuklamaların yoğunlaşarak dayatılmasıyla “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi”nin ülkeyi sürüklediği badireyi bir defa daha açığa çıkarıyor.

Rapordaki “Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sisteminin yapısal kusurlarını veya yürütme ile yargı arasındaki yetersiz kuvvetler ayrılığını gidermeye yönelik herhangi bir adım atılmadığı, demokratik gerileme, siyasî çoğulculuk, seçim sürecinin dürüstlüğü, hukukun üstünlüğü ve yerel yönetimler alanlarındaki baskılarla demokratik kurumların işleyişi ciddî bir endişe kaynağı olmaya devam ettiği” tesbitini özetliyor...

UÇURUM DAHA DA DERİNLEŞİYOR

Raporda yargının su-i istimaliyle idarî baskılar seçilmiş siyasetçilere, gazetecilere, siyasî muhaliflere, barolara ve insan hakları savunucularına yönelik ile baskıların ağırlaştırılmasıyla ana muhalefeti - muhalefeti yıldırılma, sindirme ve siyasî hayata katılma imkânını daha da engellemeyle demokratik değerlerin tahribinin nazara verilmesi dikkat çekici.

Özellikle AİHM Büyük Dairesi’nin “derhal serbest bırakılması gerektiği”ne hükmeden nihai kararına ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin çok sayıda kararına rağmen başta on yılı aşkındır hapiste tutulan Demirtaş olmak üzere siyasî tutukluların inadına cezaevlerinde tutulmalarının, tahliye taleplerinin reddedilmesinin, AB çağrılarının havada kalmasının vahameti kayda değer.

Keza siyasî iktidarın özellikle idarî, mâlî yetkilerle, yargının “tâlimatlandırılması”yla muhalefetten seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyım atanması, mâlî kaynakların kullandırılmaması; İBB Belediye Başkanı İmamoğlu’nun muhtemel cumhurbaşkanı adaylığı sonrası tutukluluğunun devam ettirilip iddianamesinde 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası öngörülmesi, yoğun baskılarla belediye başkanlarıyla meclis üyelerinin AKP’ye geçmeye zorlanması Türkiye’nin demokrasiden ve hukuktan hızla uzaklaşması olarak eleştirilmesi oldukça önemli.

Bu yüzden 2026’da, ifade hürriyeti ve basın özgürlüğünde ciddî gerilemelerin olduğu, bilhassa sivil topluma ve bağımsız medyaya yargıyla iktidarı desteklemeyen kanallara el konulup “yandaşlaştrılması”nın AB üyelik hedefi ile demokratik kriterlerin çiğnenmesine sert eleştiriler yöneltiliyor.

“İÇTEKİ VE AB’DEKİ AB KARŞITLARI”NIN TAHRİKİYLE!

Bundandır ki “âdil yargılama” ve “en fazla hak ihlâlleri”yle AİHM’de Rusya’nın da AİHM’de önüne geçen Türkiye’nin Avrupa Konsey’den çıkarılabileceği belirtiliyor. Avrupa Parlamentosu raporlarında “Türkiye’nin katılım süreci mevcut durumda devam edemez” uyarıları yapılıyor.

Görünen o ki donmuş vaziyetteki AB katılım sürecinin geliştirilmesi yerine, “NATO müttefikliği” ile “göç politikaları”nda kredi karşılığı Türkiye’nin Avrupa’nın “sığınmacı deposu” haline getirilmesiyle demokrasinin ve hukukun ıskalanması çarpıklığıyla “içteki AB karşıtları”yla “AB içindeki AB karşıtları”nın Türkiye’yi bir dizi bahaneyle “AB’den, demokrasiden, hukuktan dışlama” komplosu dayatılıyor.

Bu komplo, Cumhurbaşkanı’nın “Türkiye’nin AB’ye katılmamasının Avrupa açısından kayıp olacağını” söyleyip “AB üyeliği artık önceliğimiz değil” çıkışıyla açığa çıkarken, “tek kişilik hükûmet”te Türkiye’nin demokrasiden, hukuktan, hak ve hürriyetlerden, yargı bağımsızlığından ne denli koptuğunu bir defa daha ortaya koyuyor. (El Cezire Arapça, 16.8.26)

Ve “Türk tipi otoriter rejim”de “Türkiye’nin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve AB hedefi”nde gittikçe uzaklaşması “ayıbı”nı bir defa daha su yüzüne çıkarıyor.