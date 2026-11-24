Güzel bir cumartesi sabahındayım. Havada gri bulutlar var. Yağmur yok, ama yağacak yağmurun kokusu sarmış her yeri.

Yollar ıslak değil, ama toprak kokuyor. Balkonumuza ara ara konan kuşların varlığı, içimi gülümsetiyor. Kanat çırpışlarından yine geldikleri anlaşılıyor. Onlar gelince perdeyi açamıyorum, ürküp kaçmasınlar diye. Nedense kuşların varlığını, o evde hayat olduğunun alâmeti sayıyorum. Önceden haram bulaşmamış camilere kuşlar konar diye bir söz vardı. Ondan dolayı sanırım.

Havada güz serinliği.. Meydandaki çınarın yaprakları kurumuş, dökülmüştür şimdi. Çöpçüler temizlemediyse, çimlerin üzerine yayılmış kuru yaprakları temaşa edebilirim belki. Sessizce bakıp dalabilirim. Zamanın geçiciliğine kuru halleriyle taze taze tanıklık etmelerini izleyebilirim. Yürümek.. Yazlık feracemin üzerine kırmızı şalımı alıp umarsızca yürümek güzel olurdu. Belki kulaklığımda sevdiğim bir şarkı. Sonbaharı, kuşları, vapurları ve martıları hatırlatan.. Gamsız, kaygısız, bir yere yetişme telaşı olmadan.. Sonbahar, biraz da uzaklar demek. İnsanın hasretleneceği kimse olmasa bile oturup hasretlenesi, birilerini özleyesi geliyor. Öyle bir mevsim, öyle bir hava.. Yalnız ama mutlu; sessiz ama umutlu.

Sonbahar, yazın şenlikli zamanından kışın karlı, boranlı zamanlarına yumuşak bir geçiş, tatlı bir eşik. Cemal Süreya’nın dediği gibi; ‘Sonbahar sanattır, diğerleri mevsim.’

Nazarımıza öyle manzaralar, öyle güzel renkler çarpar ki, sanat-ı İlâhiyeyi temaşa etmeden geçemeyiz. Biraz da hüzün ve hasret dense de adına, onun da ne kadar şiirsel olduğunu öğretiyor bu mevsim. Safa ve keyif zamanlarının değeri, cefa ve zahmet zamanlarıyla kıymetleniyorsa, hüznün, hasretin, özlemin de neşenin yanında insana ne kadar güzel katkılar sağladığını fark ettiriyor sonbahar. İnsanın tekâmül yolculuğunun aslında tam da böyle zamanlardan, böyle eşiklerden ve hayat hâllerinden geçerek tamamlandığını ihtar ediyor. İmbiklerden geçerek, eleklerden süzülerek, cenderelerde sıkışıp başa gelene sükûnetle, sabırla boyun eğmesiyle olduğunu gösteriyor. İnsan değişime direnmezse, hâlin binler çeşidini üzerinde sergiler, âyine-i İlâhî olmasıyla da sakinleşir, sükûn bulur.

Sonbaharın şiirselliği ve romantikliği, sevdirilmesi, Allah’ın insanlara tüm bu hasret ve özlemine, yalnızlığına verilmiş, acil bir ücreti gibi. Hüzünlüyüm, ama gülümsüyorum; hasret çekiyorum ama bu hasret bile mutluluk veriyor dedirtiyor.

Elhamdülillah, sonbaharı sevdirene...