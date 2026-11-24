Hayatın her alanında her aşamasında karşılaştığımız, ruhumuzu yoran şeydir, beklemek. Yaşamın da kaçınılmaz gerçeği. Yaşarken hayatın süratle geçtiğini anlamayız; ağır seyreder.

Anne dokuz ay bekler yavrusunu, yavrusu da doğumu. Doğduktan sonraki uzun bir bekleyiştir onun büyümesi, birer birer dişlerinin çıkması, yavaş yavaş oturması, emeklemeye başlaması, yürümeyi öğrenmesi, büyüyüp koca bir insan olması. Hapishanede gün sayar mahkum, askerlikte şafak. Otobüs beklemek, iş müracatı, tayin beklemek, hastanede sıra, tedavinin sonuçları..

Aslında, kâinata dikkatle nazar edilse, beklemenin boşuna olmadığını görürüz.

Sanat-ı İlâhî olan tabiatta her varlık bekler tıpkı insanlar gibi. Çiftçi bekler, tohum da bekler. Çiftçi toprağı sürer, tohum eker, güneşi bekler, yağmur yağsın ister, mevsimleri gözler, günleri sayar. Tohum da kara toprağın içinde çatlayıp güneşle buluşmayı, fidan olup büyümeyi, ağaç olup meyve vermeyi, meyve de dalında olgunlaşmayı bekler. Hepsi de fıtratına dercedilen vazifeyi yapar bekleyerek.

Zerre’den kürre’ye kadar tüm varlık sabırla Allah’ın; “Ol” emrini bekler, adetullah’a intisab eder, Rabbisinin muradına inkiyad ederek vazifesini icra eder. Aslında mesele; insan olmanın gereği olan beklemeyi “aktif sabır”a dönüştürebilmektir. Üzerine düşeni yapıp ondan sonra neticeyi beklemek..

Cenab-ı Hakkın “Sabır” esmasının tecelli ettiği alandır, istidatlara teşnedir, mekândır sabır isteyen bekleme pozisyonu. Bekleme ile sabır, birbirini tamamlar. Birlikte, gergef dokur gibi; ilmek ilmek dokur insanı, eğirir, eğitir, fıtratındaki çıkıntıları törpüler. Beklediğimiz şeyin kıvama ulaşıncaya kadar ki geçen zaman, çok şey öğretir insana. Beklemesini beceremeyen insana fevrî deriz. Acemiliklerimiz, telâşemiz bizi ele verir. Bazen karşımızdakini dinleme sabrını bile gösteremeyiz. Oysa bu erkenci tavrımızla ne çok şey kaybederiz. Neredeyse insanlık beklemekle kaim ve daim diyeceğim. Düçâr olduğu belaya, musibete giriftar olduğunda dişini sıkmak, acıyla yutkunmak, arınmak, tasaffi etmek, beklemek ruhun demlenmesi, derlenip toplanması..

İçsel bir yolculuk; aslında bu yolculuğa, seyr ü sefer diyebiliriz. Yolculuğa çıkan kişinin seferden sonra bambaşka insana evrilmesi, kemale doğru seyretmesidir beklemenin semeresi.

Peygamber (asm) ahlâkı, Sünnet-i Seniyesi aynı zamanda. Efendimiz (asm) 40 yıl bekledi, Kur’an’la buluşmayı. Müşriklerin zulmüne sabretti, tam 13 yıl bekledi. Demek Peygamber yolu beklemek. Beklemenin tadına vardığımızda bir başkalaşım sürecine girilmiştir artık. Düşünsenize elinizden geleni yapmışsınız. Neticeyi Allah’tan beklemenin verdiği sekine. O suskunluğun verdiği tüy gibi hafifleme. Sabırla yutkunmanın verdiği huzur. Aczi-yetimiz ölçüsünde ortaya çıkan Allah’ın büyüklüğünü, O’nun kudretini idrak etme. Sonrasında haddini bilme, hizaya gelmemizin verdiği şuur. Önce marifetullah kapısını aralama, sonra muhabbetullah koridorlarında nüzhet eyleme. akabinde lezzet-i ruhaniyye ile tanışma.

“Bil ki, Cenab-ı Hak, kemal-i kereminden, hizmetin mükâfatını hizmet içinde dercetmiştir. Amelin ücretini nefs-i amel içinde koymuştur.” düsturunca (Lem’alar, s. 218.), tıpkı ipek böceğinin serüveni gibi, kozasında sabırla beklemenin neticesinde kelebek olup özgürlüğe kanatlanması misali, insanın asude kozalite yolculuğu ile dingin bir halet-i ruhiye’ye kavuşması. Kul olarak Rabbimizin kapısında da bir ömür bekleyerek sürecek ta Allah’ın huzuruna varana dek..