"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Orda bir köy var uzakta

Cihan CAMBAZ
26 Ağustos 2020, Çarşamba 00:01
Yeni Asya gazetesi yazarı Kâzım Güleçyüz geçen günlerde haklı bir serzenişte bulundu.

“Barla neden boş?” diyerek son yıllarda Barla’ya yapılan ziyaretçilerin azalmasından bahsediyordu. Haklıydı da şahsen benim de son yıllarda fark ettiğim durumdu bu. Bu sene pandeminin de etkisiyle bu boşluk daha fazla hissedilmis sanırım. Bir kaç gündür bu konu gündemime girmiş olacak ki birden Barla için;  

* Orda bir köy var uzakta / Gitmesek de görmesek de / O köy bizim köyümüzdür” deyiverdim.

Tabiî gitmeliyiz ve de görmeliyiz de... Özellikle gençlerin bu mekânlara ziyareti onları Risale-i Nur hakikatlerine karşı daha merak uyandıracak. Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkında derin araştırmalara sevk ettirecektir. Onun için yakınında gençler olanların bunu özellikle dikkate almasını tavsiye ederim.

Ayrıca bu güzel mekân, Kur’ân’ın dersini safi bir şekilde almak için çok güzel bir mekân. Buraya gelenler Said Nursî’nin bu kuş uçmaz kervan geçmez yerde sebatla bu eserlere sarılmasını çok anlamlı bulacaktır.

Dünya dolar boşanır bir misafirhane... Barla da bir dolar bir boşanır... Ama boş kaldıysa dolacak günler yakındır diye düşünüyorum. Nasıl her gecenin en karanlık hali sabaha en yakın vakitse Barla’nın da dolma zamanı gelmiştir inşallah. Çünkü zaman müstakim bir yolculuk yapmıyor. Bazen kış bazen bahar umarız, şimdi baharın vakti gelmiştir.

Bunları söyledikten sonra Barla’nın mekânı ile ilgili de şunları söylemek isterim. Barla’ya yapılacak en güzel iş oranın tabiî dokusunu korumak olacaktır. Tarihi yerlere yapılacak en güzel yardım budur. Barla’ya ne yapılırsa yapılsın ihlâsla yapılmalı. Niye mi çünkü bu mekânların ruhu ihlâs. Kimse oraya şan şöhret için gitmiyor. Gidenler Allah rızası için Risale-i Nur’u teneffüs etmeye biraz da tefekkür etmeye gidiyor. O beldedeki her mekân buna dikkat etmeli. Gelenlere müşteri gözüyle değil, misafir gözüyle bakmalı. Tabi ki müşteri gözüyle yeri geldiğinde bakabilir, ama alış verişlerde âdil davranmalı.

Yine Çam Dağı Üstadın ve şimdi talebelerinin tefekkür için gittiği belde eskiden çilelerle gidiliyordu. Şimdi yolu vs. çok güzel. Mesire alanında faaliyetler var mescit, ev vs. Bunlar da yine Üstadın bize bıraktığı ihlâs ve şefkat mesleğine uygun tanzim edilmeli. Bölgenin saf ve temiz ruhu korunmalı.

Son söz olarak da şunu söylemeliyim. 4-5 yıldır üst üste Barla’ya gitmiş biri olarak. Barla bir tatil yerinin vereceği bütün imkânları helâl dairede sunuyor. Maddî ve manevî ferahlık için aileler Barla’yı tercih edebilir. 3-4 gün dâhi olsa o bölgelerin havası (maddî manevî) başka. Hele de Nurcularla bir araya gelmek, sohbet etmek, şevk alıp vermek paha biçilmez. Hem çocuklar, hem de aileler için helâl dairede güzel bir fırsat. Yeni Asya Sosyal Tesisleri de varken bir de. Çok büyük bir imkân elhamdülillah.

Son söz de Barla’ya türkü yakmış aziz bir ağabeye kalsın. Allah rahmet eylesin abimize.

Hilmi Doğan Ağabeyin:

“Mümkün olsa kalacaktım bir ömür boyu Barla’da.”

Okunma Sayısı: 53
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu felaketler bize ders olmalı

    Çin'e niye sessiz?

    Süt üreticisi de zorda

    Bakan Koca: Yeni tespit edilen 1500'den fazla hastamız var

    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 14 ile yeni kısıtlamalar geliyor

    Hazır kuvvet ‘karar’la kurulamaz

    İsrail işgali bitmeden normalleşme olmaz

    Faiz yine çift hane eşiğinde

    Uzaktan eğitimin yol haritası açıklandı

    Ekim ayından itibaren sınırlı sayıda seyirciye izin çıktı

    Kronik rahatsızlığı olan öğrencilerine uzaktan eğitim kolaylığı

    Giresun'daki arama çalışmaları devam ediyor

    TÜİK, internet kullanım oranlarını açıkladı

    BM: Turizmde 120 milyon kişi işsiz kalabilir

    Gazze'de 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Trump'tan Rahip Brunson açıklaması

    "Saldırının cezası, ömür boyu sürmelidir"

    Brezilya, Hindistan ve Meksika'da son durum?

    Beşiktaş tur için PAOK karşısında

    Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Rant hırsı İlahî düzeni bozunca...
    Ahmet BATTAL

    Darbe yargılamaları ne durumda?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Karadeniz’de çırpınan dolar ve gaz
    Ali FERŞADOĞLU

    “Pre Frontal Kortex” ve gençlik
    Faruk ÇAKIR

    Milleti dinleyen doğru yapar
    Süleyman KÖSMENE

    Kadere iman olmasaydı...
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ceninin hukuku
    Genel

    İstibdat ve taassuba karşı manevî cihad
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.