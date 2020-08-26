Yeni Asya gazetesi yazarı Kâzım Güleçyüz geçen günlerde haklı bir serzenişte bulundu.

“Barla neden boş?” diyerek son yıllarda Barla’ya yapılan ziyaretçilerin azalmasından bahsediyordu. Haklıydı da şahsen benim de son yıllarda fark ettiğim durumdu bu. Bu sene pandeminin de etkisiyle bu boşluk daha fazla hissedilmis sanırım. Bir kaç gündür bu konu gündemime girmiş olacak ki birden Barla için;

* Orda bir köy var uzakta / Gitmesek de görmesek de / O köy bizim köyümüzdür” deyiverdim.

Tabiî gitmeliyiz ve de görmeliyiz de... Özellikle gençlerin bu mekânlara ziyareti onları Risale-i Nur hakikatlerine karşı daha merak uyandıracak. Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkında derin araştırmalara sevk ettirecektir. Onun için yakınında gençler olanların bunu özellikle dikkate almasını tavsiye ederim.

Ayrıca bu güzel mekân, Kur’ân’ın dersini safi bir şekilde almak için çok güzel bir mekân. Buraya gelenler Said Nursî’nin bu kuş uçmaz kervan geçmez yerde sebatla bu eserlere sarılmasını çok anlamlı bulacaktır.

Dünya dolar boşanır bir misafirhane... Barla da bir dolar bir boşanır... Ama boş kaldıysa dolacak günler yakındır diye düşünüyorum. Nasıl her gecenin en karanlık hali sabaha en yakın vakitse Barla’nın da dolma zamanı gelmiştir inşallah. Çünkü zaman müstakim bir yolculuk yapmıyor. Bazen kış bazen bahar umarız, şimdi baharın vakti gelmiştir.

Bunları söyledikten sonra Barla’nın mekânı ile ilgili de şunları söylemek isterim. Barla’ya yapılacak en güzel iş oranın tabiî dokusunu korumak olacaktır. Tarihi yerlere yapılacak en güzel yardım budur. Barla’ya ne yapılırsa yapılsın ihlâsla yapılmalı. Niye mi çünkü bu mekânların ruhu ihlâs. Kimse oraya şan şöhret için gitmiyor. Gidenler Allah rızası için Risale-i Nur’u teneffüs etmeye biraz da tefekkür etmeye gidiyor. O beldedeki her mekân buna dikkat etmeli. Gelenlere müşteri gözüyle değil, misafir gözüyle bakmalı. Tabi ki müşteri gözüyle yeri geldiğinde bakabilir, ama alış verişlerde âdil davranmalı.

Yine Çam Dağı Üstadın ve şimdi talebelerinin tefekkür için gittiği belde eskiden çilelerle gidiliyordu. Şimdi yolu vs. çok güzel. Mesire alanında faaliyetler var mescit, ev vs. Bunlar da yine Üstadın bize bıraktığı ihlâs ve şefkat mesleğine uygun tanzim edilmeli. Bölgenin saf ve temiz ruhu korunmalı.

Son söz olarak da şunu söylemeliyim. 4-5 yıldır üst üste Barla’ya gitmiş biri olarak. Barla bir tatil yerinin vereceği bütün imkânları helâl dairede sunuyor. Maddî ve manevî ferahlık için aileler Barla’yı tercih edebilir. 3-4 gün dâhi olsa o bölgelerin havası (maddî manevî) başka. Hele de Nurcularla bir araya gelmek, sohbet etmek, şevk alıp vermek paha biçilmez. Hem çocuklar, hem de aileler için helâl dairede güzel bir fırsat. Yeni Asya Sosyal Tesisleri de varken bir de. Çok büyük bir imkân elhamdülillah.

Son söz de Barla’ya türkü yakmış aziz bir ağabeye kalsın. Allah rahmet eylesin abimize.

Hilmi Doğan Ağabeyin:

“Mümkün olsa kalacaktım bir ömür boyu Barla’da.”

