RAMAZAN İKLİMİ - Cihan Cambaz

Elveda ey şehr-i ramazan. Gitsen de eserin kalacak ey şehr-i ramazan. Ruhumda izlerin kalacak. o izler yürütecek beni 11 ayın yollarında. Bir mevsim gibi geldin kapımıza. Sen de mevsimler gibi işte geçiyorsun, öyle usulca…

Mevsimler de geçer. Ama eserleri hep devam eder. Kış geçer suyu kalır baharlarda. Bahar geçer tohumu kalır yazlarda… yazlar geçer meyvesi kalır sonbaharda.

Sen de bir mevsimsin öyle. Geçeceksin ömrümüzden. Şimdi düşünüyorum. Gidişine üzülüyorum. Elveda diyorum sana. Ama meyvelerin kalacakmış içimde. Yapraklarının sürgünleri açacakmış kalbimde. Sen gittikten sonra da kalacaktır eserlerin diye düşünüyorum. Duaların zikirlerin şükürlerin yepyeni tefekkürlerin ve dahi salavatların kalacak inşallah, gönül bahçemde.

Sen gideceksin ektiğin tohumlar kalacak kalbimde. Teravihlerin kalacak aklımda, ruhumda. İmamların okuduğu tilavet kulaklarımda, müezzinin söylediği salavat kalacak…

Ruhumda ekilen tohumlar 11 ay açacak ahvalimde, Sende bulduğum nurlar hallerime yansıyacak inşallah. 11 ay sen görüneceksin yine. 11 ay sen hatırlanacaksın yine.

Şükür ile geçirdiysem seni şükür sofralarda şükürlerin hatırlanacak. Zikir ile geçirdiysem seni zikir sofralarıma ortak olacak yine. Tefekkür ile geçirdiysem seni tefekkür ramazandan bir hatıra olarak kalacak alemimde.

Sen gitsen de ördüğün ipler atkı olacak gönlüme, ruhumu ısıtacak. Koruyacak beni soğuktan ruhumuzu koruyacak. Örgü örgü renklerinle hayatımın rengi biraz daha ortaya çıkacak. Sende her renkten bir desen var. Oruçla, açlıkla, sahurla ördün bizi, geceden gündüze iftarla bağladın. Hayatımıza nurlu bir desen daha kattın. Hayat hattımda bu desen senden bir hatıra olarak kalacak. Nurlu bir desen bu. Nurlarla örülü. Nurlu eserin fiillerde kalacak. Zikirlerde. Dualarda. Şükürlerde. Eşe dosta sirayet edecek halin. Biz biraz daha insan olacak. Biraz daha seninle olgunlaşacağız ey şehr-i ramazan.

Elveda diyelim o zaman;

Elveda ruhumuza bereket yağmurlarının yağmasına sebep

Elveda huzuruyla ruhumuza biraz daha can katmamıza sebep

Elveda orucuyla terbiye olmaya sebep

Elveda iftariyla sahuruyla sevinmeye sebep

Elveda şükür kapısını anlamaya sebep

Elveda acz fakr şefkat tefekkür yolunda gitmeye sebep

Elveda açlık imtihanını anlamaya sebep

Elveda bayramın neşesine ermeye sebep

Gitsen de hatırın kalacak hep kalbimizde inşallah..