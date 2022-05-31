Şıpır şıpır akar
Kiminin içine özlemi, hasreti, kiminin içine neşeyi katar.
Yağmurun
Sesi…
Arabanın suya vururken çıkardığı lastik sesi
Tenekelere vuran yağmur tanelerinin sesi..
Düşerken zorlanan kesik kesik naylona damlayan damlaların sesi
Yağmurda ağır ağır sürenlerin arabasinin sesi
Bir tırın gürültüyle geçerkenki sesi
Ve ağaçlara vururken damlaların duymakta zorlandığımız sesi
Bunlar hepsi yağmur sesi hepsi de suyun hatırası
Yeryüzüne gelişi rahmet olan suyun binbir sesi neşesi
Bu su yağarken sadece bedene değil ruha da damlıyor.
Sadece bedeni değil ruhu da yıkıyor.
Güzel bir tefekkürün sanki sofrası.
Bir nimet su.
Bir afiyet… içene kanana…
Su damlası.
Su damlası yere düşerken bir dalga bırakıyor birikintilerde
Biraz da ruhlarda yeni duygular çıkarıyor…