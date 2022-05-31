Yağmurun sesi ıslaktır

Şıpır şıpır akar Kiminin içine özlemi, hasreti, kiminin içine neşeyi katar. Yağmurun Sesi… Arabanın suya vururken çıkardığı lastik sesi Tenekelere vuran yağmur tanelerinin sesi.. Düşerken zorlanan kesik kesik naylona damlayan damlaların sesi Yağmurda ağır ağır sürenlerin arabasinin sesi Bir tırın gürültüyle geçerkenki sesi Ve ağaçlara vururken damlaların duymakta zorlandığımız sesi Bunlar hepsi yağmur sesi hepsi de suyun hatırası Yeryüzüne gelişi rahmet olan suyun binbir sesi neşesi Bu su yağarken sadece bedene değil ruha da damlıyor. Sadece bedeni değil ruhu da yıkıyor. Güzel bir tefekkürün sanki sofrası. Bir nimet su. Bir afiyet… içene kanana… Su damlası. Su damlası yere düşerken bir dalga bırakıyor birikintilerde Biraz da ruhlarda yeni duygular çıkarıyor…

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