Coronavirüs diyor ki…

Coronavirüs dalgası hızla yayılıyor. Dünyanın öbür ucunda gibi görünen ölümcül virüs, şimdi burnumuzun ucunda.

Muhakkak ki, olayın bir de hikmet yönü var. Biz şimdilik göremiyor ve bilemiyoruz.

Ancak bu “nâkıs” aklımla sanki bu virüs bize, yani insanlığa “lisan-ı hal” ile bir şeyler söylüyor. Diyor ki;

“Durun bakalım! O kadar hızlı yaşıyorsunuz ki biraz ara verin, dinlenin, soluklanın… Savaş dursun. Çünkü, bu kargaşa size hiçbirşey kazandırmadı. Tam tersi insanlığınızı kaybettiniz. Eğer savaşacaksanız, açlıkla, yoksullukla ve nefsinizle savaşın!”

Diyor ki;

“Artık birbirinize bağırmayın, konuşun. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Yumruklarla değil. Az konuşun, öz konuşun.”

Diyor ki;

“İnsanlar birbirine saygılı olsun. Sakın birbirinize zulmetmeyin. Zulüm ve işkenceye alet olmayın.”

Diyor ki;

“Birbirinize haksızlık yapmayın, aldatmayın. Hile yaparak fırsat kollamayın. Birbirinizin malını gasp etmeyin. Bozgunculuk yapmayın.

Diyor ki,

“Emanetlerinize sahip çıkın. Borcunuzu ödeyin, borçlanmayın.”

Diyor ki;

“Soyunuzla sopunuzla övünmeyin. Irkçılık yapmayın.”

Diyor ki;

“Alış verişlerinizde hile yapmayın. Faiz yemeyin, yedirmeyin.”

Diyor ki;

“Kan dâvâsı gütmeyin. Mal dâvâsı gütmeyin. Birbirinize düşman olmayın. Kan dökmeyin. Cinayet işlemeyin, sebepsiz yere birbirinizi öldürmeyin.”

Diyor ki;

“Ahlâksız olmayın. Erdemlerinize, değerlerinize sahip çıkın. Şeytanın desiselerine kanmayın.”

Diyor ki;

“Kadınlarınızı aşağılamayın, hor görmeyin. Kötü söz söylemeyin. Onlara işkence etmeyin. Çocuklarınıza iyi davranın. Sofranızda her daim fakirlere yer ayırın. Misafirleri sevin.”

Diyor ki;

“Akrabalarınıza iyi davranın. Sık sık birbirinizi ziyaret edin. Karşılıklı hoşgörü içinde iyi niyetinizi devam ettirin.”

Diyor ki;

“Kinci olmayın. Hain olmayın. Affedici olmanız sizin için hayırlıdır. “

Diyor ki;

“Tertemiz olun. Abdest alın, namaz kılın. Allah’ın emirlerini harfiyyen dinleyin.”

Diyor ki;

“İlâhî otoriteye boyun eğin. Allah’a inanın ve ortak koşmayın. Allah’a sığının, emirlerine yapışın. Allah’tan başka ilah olmadığını unutmayın. O’nun gönderdiği Peygamberin Muhammed’in (asm) olduğunu kabul ve tasdik edin.”

Diyor ki;

“Her türlü felâkette Allah’a sığının. Günahlarınız varsa, tövbe edin. İbadetlerinize devam edin.”

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