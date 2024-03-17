Ey insan neredesin?

Sevinçler, mutluluklar ve en acılı ayrılıklar,
Geçen ömürde yaşanılan olayların unutulduğu acılar bunlar...
Daha yeni canından bir parçayı kaybetmiş, acısı yüreği yakan analar, babalar varken;
Zulmün en şiddetlisiyle karşı karşıya kalıp, ellerini açarak Rabbinden yardım isteyen binlerce mazlum dururken;
Kardeşlerinin acısı yokmuşçasına gülen insan,
Neredesin?
Sildin mi hakikatleri, arkanda birakip, yoluna devam mı ettin..
Neredesin?
Dön, bak; acısı dinmeyen mazlumlara, devam eden zulümlere...
Unutma hakikatleri, göm zihninin en derinlerine.