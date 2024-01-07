"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2024 PAZAR - YIL: 54

SEMAYA YÜKSELENLER

Dilrüba ŞİMŞEK
07 Ocak 2024, Pazar
ŞİİR - Dilrüba ŞİMŞEK

Sessizliğin buz tuttuğu bir seher, 

Yerle gök tüm heybetiyle ayakta... 

 

Rüzgar durgun, bülbüller suskun. 

Güneş ışıkları bugün çok uzak. 

Altı evi daha şereflendirecek al sancak yolda Tüm ihtişamıyla geliyor dalgalana dalgalana.. 

 

Bir kapı zili, matem vuruyor yüreklere. 

Ana baba suskun, 

gözler konuşuyor bugün. 

 

Sadece tek bir söz 

“Vatan Sağ Olsun.” Ey Şüheda! 

 

Bugün yuva hüzünle, 

vatan suskunluğuyla 

 

Selam duruyor sana. 

Vatan için verdiğin bir can, 

 

Kuvvetle bayrak için atan 

yürekleri kaldırıyor ayağa! 

 

Kanının son damlasına 

kadar dimdik durmuş şehit, 

 

Vatanın her karış toprağına 

adını yazmış Ecdad, 

 

Gözün arkada kalmasın, 

Bu canlar vatan için savaşacak.. 

 

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye’den İsrail’e silah da gitmiş

    Fas: Tek çözüm müzakeredir

    İsrail 92 günde Gazze'de 10 bin çocuk ile 7 bin kadını katletti

    Uygurlara yönelik kültürel soykırımda yeni genelge

    Meclis olağanüstü toplanacak

    Şans oyunlarına zorlayan düzene dur diyoruz

    Gazze'deki katliam ve soykırımda şehit edilen Filistinlilerin sayısı 22 bin 722'ye yükseldi

    İsrailli esirlerin aileleri, yeni esir takası talep ediyor

    Meteoroloji'den Marmara uyarısı

    İran’daki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 91’e yükseldi

    Fransa: Filistin toprağı olan Gazze'nin geleceğini belirlemek İsrail'e düşmez

    Japonya'daki depremlerde ölü sayısı 110'a yükseldi

    Fidan-Blinken görüşmesi gerçekleşti - Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana 4. bölge turu

    Ege Denizi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

    'Gazze'nin yüzde 4'ü öldü, kayboldu veya yaralandı'

    Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava kapıda

    Bolu merkezde 4,2 büyüklüğünde deprem

    İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliden 15 şüpheli tutuklandı

    Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan kara yolu ulaşıma kapandı

    İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: Gazze, işgal altındaki Filistin topraklarıdır, İngiltere'nin tavrı utanç verici

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mandela’nın ülkesine helal olsun
    Misbah ERATİLLA

    Allah’ın hesabı
    Ahmet BATTAL

    Hilafet meselesi ve magazini
    Mehmet KARA

    Sanki başka parti iktidarda!
    Risale-i Nur'dan

    Aile hayatının saadeti de ahirete imanda
    Faruk ÇAKIR

    Bu kadar çelişki fazla değil mi?
    İsa Yakan

    At ardına dert kederi
    Sami CEBECİ

    İslamî cemaatlerin ittifakı nasıl olmalıdır?
    Rifat OKYAY

    Hatırlayacaklarımız
    Ali HAKKOYMAZ

    Vedâ ve vefâ zamanı: Ân diyarı (5)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.