SEMAYA YÜKSELENLER

ŞİİR - Dilrüba ŞİMŞEK

Sessizliğin buz tuttuğu bir seher, Yerle gök tüm heybetiyle ayakta... Rüzgar durgun, bülbüller suskun. Güneş ışıkları bugün çok uzak. Altı evi daha şereflendirecek al sancak yolda Tüm ihtişamıyla geliyor dalgalana dalgalana.. Bir kapı zili, matem vuruyor yüreklere. Ana baba suskun, gözler konuşuyor bugün. Sadece tek bir söz “Vatan Sağ Olsun.” Ey Şüheda! Bugün yuva hüzünle, vatan suskunluğuyla Selam duruyor sana. Vatan için verdiğin bir can, Kuvvetle bayrak için atan yürekleri kaldırıyor ayağa! Kanının son damlasına kadar dimdik durmuş şehit, Vatanın her karış toprağına adını yazmış Ecdad, Gözün arkada kalmasın, Bu canlar vatan için savaşacak..

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