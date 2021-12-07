Okuma programları gençlerle devam edecek

Payamlı programı, başta gençlerimiz olmak üzere, “Şahs-ı Manevî” hizmetlerinin bütün alanlarını kapsayacak, istikbale ufuk açacak yeni faaliyetlere de ışık tutacak kazanımları beraberinde getirdi.

Nejat EREN - İZMİR

nejateren@saidnursi.de

Fotoğraflar: YENİ ASYA

Payamlı'da Nurlu ve farklı bir program

(Dünden devam)

Bu ve benzeri programların her yaş grupları için olmasının zarureti bir kez daha ortaya çıktı. Gerek illerde ve gerekse bölgelerimizde bu programların gündem olması gerekir. Bu gibi programların daha detaylı ve kapsamlı olması gerekir. Netice itibariyle istifade ettik. Abi ve kardeşlerimizle hemhal olduk. İkili görüşmelerimiz oldu.

H. HUYUT

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Çok sıcak bir ortamda geçen muhabbet dolu bir programdı. Bu tür programlar hem kendimizi yenilememizi, hayatımıza yeni pencereler açılmasına vesile oluyor. Fikir havuzundan hep birlikte istifade ediyoruz. Bu nuranî kongre; şevklerin paylaşıldığı, ye’sin ümit çiçekleri açtığı, Nurlu meyvelerden hep birlikte istifade edildiği bir zemin oldu. Programın yapıldığı yer, parlamenter kadim roma medeniyetine ve ilay-ı kelimetullah vazifesini ifade eden Selçuklu ve Osmanlı toprakları. Bu temeller üzerinde hür bir mecliste, iman ve Kur’ân hizmetlerini talim edip dünyaya ilân etmenin derdiyle dertlenip gayrete teşvik etti. Türkiye’nin dört bir yanından bu şevki paylaşmaya koştular abiler ve kardeşler. Gecesi gündüzü feyizli bir programdı. Zübeyir Abi, ben ders yaptıktan sonra birisi bana soru sormazsa, ben kendimi ders yapmış saymıyorum.” diyor. Buranın en büyük meyvesi; “Ben RN okumalıyım!” diyorsa amaca ulaşmış olur. Farklı veya tek konu farklı açılardan bakabiliriz. Kaynak Risale-i Nur olacak evet ben daha çok RN okumalıyım dedirtecek.

O. YİĞİT

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“ŞAHS-I MANEVÎ” içerisinde olmanın manevî hazzını paylaşmış olduk. Muhabbet ve irtibatın güzel neticelerini görüp yaşadık. Kardeşlerimizin hasletlerini bizzat paylaşma fırsatını bulduk. (BU sabahki) Gebze dersinde konu “AFYON MÜDAFAALARIYDI” oradaki kahramanlık destanlarının burada bir ruh halinde devam ettiğini gördüm. Her bir yapılan dersten farklı mizaçlarından istifade etmeyi yaşadık. Bu programdan; ilmî, hissî, ihlâs irtibat ve ibadet, kardeşlik hasletleri bakımından çok istifade ettim... Asr-ı Saadet hayatını yaşamaya çalışan insanların feragati, fedakârlığı, samimiyeti ve tevazuun nurun şahs-ı manevisinin tezahürünü gördüm, anladım, yaşadım, lâtif ma-nevî lezzetleri tattım. 1948 de Afyon mahkemesinde kahramanca Üstadı, Risale-i Nur Dâvâsını savunan Nur Talebelerinin günümüze mota mot yansımalarını, samimiyeti gayreti gördüm ruhen kalben feyiz aldım, enerji ve güç kazandım rahatladım... Mutlu ve huzurlu olarak memlekete dönüyorum...

M. EROL

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Biz dar çerçevede Eskişehir, Afyon, Bolvadin’de bu tür programlar yaptık. Bu tür programlar bir yıl önceden bütün detaylarıyla illerdeki cemaate bildirilmeli. Programın amacı, hedefi, öncelikli ve kesin planı. Farklı bölgelerde meselâ Van’da yapılması önem arz ediyor. Afyon’da devamlı hizmet faaliyetlerimiz var. Sık yapılması aşk ve şevki arttırır. Cemaatten gidenlerin önü bu şekilde daha kolay engellenir. Herkese teşekkür.

M. ÇAKMAKKAYA

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Bu tür programların daha sık yapılmasını istiyorum.

A. GENCER

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Biz Sultandağı’ndan çıkarken bir heyecanla çıktık. İyi oldu inşallah bundan sonra da bu tür programlara iştirak ederiz inşallah.

A. ÖZBABALIK

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Biz bu tür programları Gebze olarak resmî tatillerde yapıyoruz. Bunları gazetede ilân ediyoruz. Böylece hem umum cemaate duyuralım bir teşvik olsun. Hem de biz mahal cemaati olarak irtibat, faaliyet, aşk ve şevki arttırıp cemaattimizi farklı menfi cereyanlardan muhafaza edebilelim.

A. DEMİR

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Bu tür programlarda yeni isimleri tanımamıza vesile oluyoruz. İlyas Üzüm hocamız gibi, Risale-i Nur’a hakim bir cevheri tanımış oldum. Aynı şekilde, Ali Demir, S. Kösmene gibi olaya farklı ve Risale-i Nur dâvâsını farklı ve orijinal tabirlerle anlatan arkadaşları tanımış olduk. Bu durumda bizim uyumamamız lâzım. Bir zaman bir derste Hz. İbrahim’i ateşin yakmaması konusunu soğutma teknolojisiyle uğraşan bir teknik elemanın bu konuya yaptığı yorum aynı konuyu yüzlerce defa okumamıza rağmen çözemediğimiz veya anlayamadığımız konuyu farklı ve orijinal boyutu ile anlama nimetine ulaştığımızı çok iyi hatırlıyorum. Burada da “bildiğimizi sandığımız” bazı konuların yepyeni açılımlarına sebeb olduğunu yaşadık. Bu uzun kış gecelerini Nurculuğa tahsis edelim. Gençlerimiz elden gidiyor. Bu muhabbet sofrasının bu programda katkısı çok oldu. Mevsimlerin değişmesi Allah’ın bir lütfudur. Risale-i Nurlar’daki özel konularda ilkönce bir tespit yapılması ve onun üzerinde bir dersten ziyade bir “SUNUM” yapılmasının daha uygun ve faydalı olacağını düşünüyorum.

D. ALİ İNCİ

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Bu tür programları ben kaçırmamaya çalışıyorum.

K. GÜLİŞLİ

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Tesis sorumlularından ve ev sahiplerinden birisi olarak konu müzakerelerinden fazla istifade edemedim. Ama, gençliğimizde, yaşlılardan tecrübeli bir büyüğümüzün: “Büyüklerle birlikte olun. Çok şey kazanırsınız!” tavsiyesini hatırlamış oldum ve çok istifade etti. Bu program beni de manevî yönden çok etkiledi.

H. ERDAL BİÇER

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Ben bu bölgenin insanı olmama rağmen ilk olarak “EGE BÖLGESİNİN” böyle geniş bir faaliyetine katılmış oldum. Bu tür programlara ihtiyaç var. Böyle dehşetli bir zamanda, siyasetin havasının da ters akmaya başladığı bir zamanda bu tür bir program beni çok etkiledi. Büyük haz duydum. Biz de Ankara olarak hem merkez, hem de baharda Oltan Tesisleri’nde böyle bir program yapacağız. Sizleri de dâvet ederiz. Allah razı olsun. Her şey için teşekkür ediyorum.

İ. İRİBOZ

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Gençlerle de aynı şekilde bir program yapmaya KARAR VERDİK.

A. ŞEKER

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GENÇLERDEN:

Burada bulunmak ve dershanede bulunmak beni tatmin ediyor. Müzakereli derslerden ve ders esnasında ve normal hayatta, olayların ve kafalardaki soruların; soru-cevap şeklinde sorgulamaya fırsat verilmesinin bu kudsî dâvâyı daha iyi anlamakta faydalı olacağını düşünüyorum.

A. BİLİK

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Çok yeniyim. Digital ortamdan çok etkilendim. Bu konuyu iyi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. RN okuyan bir arkadaşımızın siyasî konudaki bana uygun olmayan fikrine karşı çıktım. Araştırmalarımdan sonra Kâzım Abiye, S. Kösmene’ye, Mehmet Çetin’e ulaştım. Bu arada “CEMAAT” kavramı beni tedirgin ediyordu. Tamamen dışardan biriydim. İlk geldiğim zaman bile tedirgindim. Orada rant ve siyasetle uğraşmak amacı olmadığını görmem beni rahatlattı.

K. KARADOĞAN

SON