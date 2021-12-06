Payamlı'da Nurlu ve farklı bir program

Yepyeni ufuklar açacak sohbetler, müzakereler, dersler, muhabbetlerle, istikbale yönelik, plan ve projeler üzerinde çok semeredar, çok verimli ve faydalı fikir teatilerinde bulunuldu.

İzmir, Payamlı mevkiindeki Yeni Asya tesislerinde dört günlük, “YETİŞKİNLER OKUMA PROGRAMI” düzenlendi.

Yepyeni ufuklar açacak sohbetler, müzakereler, dersler, muhabbetlerle, istikbale yönelik, plan ve projeler üzerinde çok semeredar, çok verimli ve faydalı fikir teatilerinde bulunuldu. Herkes programın sonunda çok mutlu olarak ve hayatında değişiklik yapacak çok güzel proje ve hatıralarla mahallerine döndü.

Elliden fazla katılımcının iştirak ettiği bu gerçekten kapsamlı ve faydalı “Yetişkinler Okuma Programı” katılımcılarla sınırlı kalmayıp, başta gençlerimiz olmak üzere, “Şahs-ı Manevî” hizmetlerinin bütün alanlarını kapsayacak, istikbale ufuk açacak yeni faaliyetlere de ışık tutacak kazanımları beraberinde getirdi.

İman, İslâm ve Nur kardeşliğinde; yardımlaşmanın, paylaşmanın, eksik ve noksan yönlerin giderilmesi başta olmak üzere, en başta kendimizi sorgulamanın, topluma faydalı katkıların yol ve tarzlarına, çözüm yolu aramanın, âdil, hür ve demokrasinin gereği olan herkese söz hakkı verme anlayış ve adetinin de farkındalığına atıf yapıldı. Bütün bu çok önemli değerlere en güzel şekilde sebep olup katkıda bulunanlardan Allah razı olsun.

Şimdi de katılımcıların fikirleriyle sizleri başbaşa bırakalım:

“Buradaki bu manevî havadan istifade ettik. İlyas Hocam, sizin, “Asr Sûresi’ndeki hakkı paylaşırlar” ifadeniz beni çok etkiledi. Bu gibi dersleri ikili heyet halinde karşılıklı soru- cevap şeklinde olsa daha iyi olur. Bu tür programlar bizlere daha önce haber verilsin. Heyetin aynı olması da önemli. İhlâsı muhafaza etmek önemli. Şahısları değil, “ŞAHS-I MA- NEVİNİN” bir parçası olmanın paylaşımını yaşamak için gelmişim. İyi ki de gelmişim. Çocuklarımızın önüne bir hayal ve hedef koymak lâzım. Onlara bir şeyler vermeye çalışmamız ve onlara örnek olacak hizmet elemanlarına ihtiyaç var. Bölge çapında bazı müstaid kimselerin bu tür programlarda istihdam edilmesi. Sadece kendi mahallimizi güçlendirmekten daha önemli olan çevreyi ve bölgeyi ve geneli desteklemek önemlidir. Dershanelerde birlikte oturmak en büyük mücahede ve cihaddır. Evde değil de dershanelerde birlikte okumaya ve Risale-i Nur hizmetine ayırmam önemlidir diye düşünüyorum. Çocuklarımızı Risale-i Nur’a yönlendirmek. Fazla dertlenmeden onların önlerini açmaktır. Duâya devam etmek çok çok önemli, Hep beraber ders halkasında olmamızdan kaynaklanan o tesanüdün canlılığını gördüm.

Ve o umumî hayatta, bana da çok ihtiyacım olan şevk ve harekete geçme duygusu geldi. Bir dahaki bu tarz bir programı iple çekiyorum.

Z. YILDIZ

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“Evvelâ, bu mukaddes dâvânın umum sıddık ve fedakâr er ve hadimlerine tebrikler ve teşekkürler ile, gayret ve himmetlerinin artarak devamını niyaz ediyorum. Tüm ağabey ve kardeşlerimizin pek güzel ve kıymetli değerlendirmelerini takdir ediyorum. Bu tür programlar şüphesiz birçok cihetten pek kıymetli, güzide ve semerelidir.

Ancak, verim ve istifadeyi devamlı-kalıcı kılmak ve ziyadeleştirmek için aşağıdaki hususlara (da) dikkat edilmesinin lüzumlu olduğunu düşünüyorum:

1) Mümkünse tek (azamî iki) konu başlığı ile sınırlandırmak,

2) Konuyu etraf-ı erbaasıyla, farklı birçok cihetten ele almak,

3) Konuyu ana ve alt başlıkları ve konuşmacılarıyla birlikte en az 2-hafta önceden tesbit edip ilân etmek.

S. DEMİR

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Burada beraber olmanın hazzını aldık. Belli temaların programlarda işlenmesi lâzım. Programlar 2-3 gün yeter. İlk program olması dolaysıyla eksik ve noksanlar olabilir. Ev sahibi olarak, eksiklerimizi olacak mutlaka. Notlarımızı aldık, alıyoruz. Her şeyden önce güzel olan siz saygıdeğer Nur Talebeleriyle buluşmak ve aynı mekânı paylaşmaktı. Başta organizatör Nejat Abi olmak üzere, hepinizden Allah razı olsun. Her şey için katılımcı abi ve kardeşlerimize samimî teşekkürlerimi ve saygılarımı iletiyorum. Tekrar buluşmak ümidiyle. Allah razı olsun. Üç gün zarfında 50 sayfa kadar Risale-i Nur’dan okudum. Bir hatim yaptım. Birlikte derslere ve paylaşımlar katıldım. Ancak okuduğumuz satırlardan daha fazla feyzi ve sinerjiyi Risale-i Nur’u derdi ve dâvâsı bilmiş arkadaşlardan aldım. Herkese duâcıyım. Allah razı olsun.

SÜLEYMAN KÖSMENE

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KARS’dan annemizin hastalığı münasebetiyle İzmir’e geldim. Kanser Hastalığı sebebiyle haliyle ailecek üzülüyoruz. İzmir’e gelince EGE OKUMA PROGRAMINI duyunca hemen katılım sağladım. Öncelikle bu program geçmiş olsun tarzında bana manevî teselli verdi. Sonrasında Yeni Asya’nın muhteşem uzman kadrolarının ayrı ayrı derslerinden çok istifade ettim. Neşriyat hizmetleri için kendi mahallemde daha fazlasıyla gayret göstermem gerektiği iştiyakı bende tezahür etti. Ben aşırı sol bir gruptan geldim. Afyon cemaatine çok teşekkür ediyorum. Bana sahip çıktılar. Burada 14 sene sonra Afyon’lu abilerle birlikte olmanın hasretini de gidermiş oldum. Teşekkür ediyorum.

M. CAN ALTAY

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Saygı değer kardeşlerimizi bu güzide programa iştiraklerinden dolayı teşekkür ve tebrik ediyorum. Programdan azamî istifade ettik. Allah hepinizden razı olsun. Bu programı tertip eden başta siz değerli abimizi, Risale-i Nur’dan bizlere unutulmaz bilgiler sunan katılımcı kardeşlerimize ve programa iştirak eden ağabey ve kardeşlerimizden Allah razı olsun. Devamını Cenab-ı Hak nasip eylesin. Allah’a emanet olunuz. N. ŞİMŞEK

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Bu program (benzeri diğer programlar gibi) şahs-ı maneviye mensup olmanın hem feyiz ve bereketini derinden hissetmeye hem de hizmet ve sorumluluğumuzu aynı derinlik içinde hatırlamaya ve keskinleştirmeye vesile oldu, oluyor diye düşünüyorum. Düzenleyenler, emeği geçenler ve katılanlar için Allah razı olsun, diyorum. Bu programa dâvetiniz için yine çok teşekkür ederim. Kim ne aldı ne almadı bilemem de, ben kendi adıma çok şey aldım, çok faydalandım. Kelimenin tam anlamıyla “şarz oldum”. Başta sizi ve değerli Abi ve kardeşleri yakından tanıma imkânı buldum. Risale-i Nur hareketi, bir “ŞAHSI MANEVÎ” ve cemaat olarak küfrün tahribatının insanlığa yaptığı ve yapacağı menfiliği gidermeye odaklanmış. Küfür, dalâlet, zındıka cemaatle geliyor. Şahsı Manevî kavramını Üstadımız lâhikalarda izah ediyor. Bu tür programlar şahsı maneviye mensubiyeti verdiği gibi aynı zamanda sorumluluğunu da hissettiriyor. Sadece birbirimizi tanımak değil, “ŞAHSI MANEVÎ” ile ve sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Programın temaları ve detayları çok önemlidir. “ŞAHSI MANEVÎ” içerisinde olmak müthiş bir nimet ve bahtiyarlık, bu duygunun insana kazandırdıkları bir hadiste “Kim sabah ve yatsı namazının sevabını bilselerdi mescide emekleyerek de olsa giderlerdi” ifadesiyle belirtiliyor. Şahsı manevîde olmanın bu kadar önemli olduğunu idrak ve tatbikatına dikkat edip kendi kendimize sormayı ve şahsî olarak cevaplamaya odaklanmalıyız.

PROF. Dr. İLYAS ÜZÜM

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Yetişkinlere yönelik bir program düzenleneceğini duyunca ilk günden katılma kararı aldım. Allah nasip etti ve programa katıldım. Çok güzel bir tesiste çok değerli katılımcıların olduğu bir ortamda dolu dolu bir program oldu. Ben şahsen çok istifade ettim. Felâket ve helâket asrında bu gibi programlar bize manevî şarj oluyor. Aynı zamanda yeni abi ve kardeşlerle tanışmak kaynaşmak müfritane irtibatın en güzel numunelerini de yaşamış olduk. Kısaca az zamanda çok istifadeler elde etmiş oldum. Bu vesile ile sebeb olanlardan Allah ebediyen razı olsun. Tüm katılımcılara duâ eder duâlarınızı beklerim.

R. KAYA

Nejat EREN - İZMİR

nejateren@saidnursi.de

Fotoğraflar: YENİ ASYA

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