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16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

47 ülkeden Çin’e ‘Doğu Türkistan’ uyarısı

16 Haziran 2022, Perşembe 00:10
Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 47 ülke, Sincan’daki insan hakları durumuna dair kaygıları dile getirerek Çin’e çağrıda bulundu. Sincan’da 1 milyonu aşkın insan gözaltında tutuluyor.

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Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 47 ülke, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik insan hakları ihlali iddialarına ilişkin kaygılarını belirtti. BM İnsan Hakları Konseyi’nin (BMİHK) 50’ci oturumunda, Hollanda’nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Paul Bekkers tarafından sunulan ortak açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’nin, Sincan’daki insan haklarının durumuna ilişkin hazırladığı, ertelenen raporun bir an önce yayınlanmasının beklendiği bildirildi. Üye ülkelerin Sincan’daki insan hakları durumuna ilişkin derin kaygılarının sürdüğü belirtilen açıklamada, “Kapsamlı araştırmalara dayanan çok sayıda güvenilir rapor, 1 milyonu aşkın insanın keyfi olarak gözaltında tutulduğuna işaret ediyor. Dahası, Uygurların ve diğer azınlık mensuplarının yaygın elektronik takibe ve ayrımcı uygulamalara maruz kaldığı, Uygur kültürü ile din ve inanç özgürlüğü dahil temel hak ve özgürlükler üzerinde aşırı kısıtlamaların olduğuna dair haberler var.” ifadeleri kullanıldı.

 


Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri, geçtiğimiz aylarda Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde eylem düzenlemişti. Fotoğraf: BEHLÜL ÇETİNKAYA - aa

Endişelerimize cevap verin

47 ülke adına yapılan açıklamada, “İşkence ve diğer insanlık dışı, zalimce ve aşağılayıcı muamele ve cezalandırma, zorla kısırlaştırma, cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet, zorla çalıştırma ve çocukların ebeveynlerinden zorla ayrıldığına ilişkin haberlere dair de kaygılarımızı bildiriyoruz.” ifadelerine yer verildi. Pekin yönetimine bu konudaki endişelere derhal yanıt vermesi çağrısı yapılan açıklamada, “Çin’i hukukun üstünlüğüne bağlı kalmaya, insan haklarının korunması konusunda ulusal ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye, BM Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesini imzalamaya çağırıyoruz.” değerlendirmesi yer aldı. BM üyesi ülkeler, Çin hükümetinden, BM İnsan Hakları Konseyi’nin Özel Prosedürler mekanizması dahil tüm bağımsız gözlemcilere Sincan’a anlamlı ve engelsiz erişim sağlaması, Irk Ayrımının Sonlandırılması Komitesinin Ağustos 2018’de Sincan konusundaki önerilerini yerine getirmesi ve o zamandan bu yana dile getirilen endişelere yanıt vermesi talep edildi.

AA

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