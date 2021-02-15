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15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

AB, Almanya'ya sınır kapatma kararı için mektup gönderecek

15 Şubat 2021, Pazartesi 17:05
AB, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayan türlerinin yoğun olarak görüldüğü Çekya’dan ve Avusturya’nın Tirol bölgesinden gelenlere sınırlarını kapatma kararı alan Almanya'ya mektup göndererek "serbest dolaşımı" önlememesini isteyecek.

AB Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand, AB Konseyinin sınırların toptan kapatılmaması ve zorunlu seyahatlerin engellenmemesi yönünde ekim ayında aldığı tavsiye kararını hatırlattı.

Wigand, "Bu tavsiye kararları çok açıktır ve herkesin buna uyması gereklidir. Eşgüdüm olmazsa serbest dolaşımda aksamalar olacaktır. Tüm üye ülkelerden bu ortak yaklaşımı benimsemelerini bekliyoruz." dedi.

Almanya başta olmak üzere tüm üyelere bu konuda mektup gönderecekleri bilgisini veren Wigand, AB Komisyonunun talebiyle konunun 23 Şubat'taki AB Genel İşler Konseyi toplantısında ele alınacağını aktardı.

Almanya, geçen hafta yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayan türlerinin yoğun olarak görüldüğü Çekya’dan ve Avusturya’nın Tirol bölgesinden gelenlere 14 Şubat Pazar gününden itibaren sınırları kapatma kararı almıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, sınır kapatma kararının ardından AB'den gelen eleştiriler için "Çekya ve Avusturya sınırlarında mutasyonlu virüsle mücadele ediyoruz. AB Komisyonu, ucuz tavsiyelerle tekerimize çomak sokmak yerine bizi desteklemeli." demişti.

AB Komisyonu, Almanya'nın kararı hakkında bilgilendirilmediklerini açıklamıştı.

AB içinde şu anda sınır kontrollerini sadece Almanya ve Belçika uyguluyor. Belçika hükümeti de ocak sonunda ülkede yaşayanların zorunlu durumlar haricinde sınır dışına çıkmalarını yasaklama kararı almıştı.

AA

Etiketler: AB, Almanya, sınır kapatma kararı
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