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21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

AB Komisyonu Başkanı: Taliban'ı tanımıyoruz

21 Ağustos 2021, Cumartesi 16:10
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, "Taliban ile siyasi temasımız yok, Taliban'ı tanımıyoruz. Sadece insan hayatını kurtarmak için onlarla operatif temasımız var." dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ile koordineli olarak Afganistan'dan tahliye edilen ve çoğunluğunu AB ile iş birliğinde bulunanların oluşturduğu Afganların bekletildiği Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssünü ziyaret etti.

Bazı Afgan mültecilerle görüşüp yetkililerden verilen hizmetlerle ilgili bilgi alan Sanchez, Michel ve Von der Leyen, ortak basın toplantısı düzenledi.

"Taliban'ı tanımıyoruz"

"Afganistan'a insani yardım devam etmeli." diyen Von der Leyen, Afgan mültecileri kabul eden ülkelere gerekli yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Von der Leyen, "Taliban ile siyasi temasımız yok, Taliban'ı tanımıyoruz. Sadece insan hayatını kurtarmak için operatif temasımız var. Kabil'deki insanların havalimanına getirilmesini sağlamak istiyoruz. Taliban'ı dinleyebiliriz ama onları sözlerine göre değerlendireceğiz. Çocukların ve kadınların haklarını inkar eden bir rejime bir avro bile verilmeyecek." diye konuştu.

"Afganistan'da istediğimiz insan haklarını savunmak"

AB Konseyi Başkanı Michel de "Uluslararası toplum, temel ilkelerini Afganistan'da savunmaya çalışmaya devam etmelidir. Şimdiye kadar yapılanların yitirilmemesi için çalışacağız. Güvenlik garantisi ve Avrupa projesinin onuru arasında bir denge olmasını temenni ediyoruz. Afganistan'da istediğimiz daha fazla istikrar, insan haklarını, değerlerimizi ve çıkarlarımızı savunmak." açıklamasında bulundu.

Michel, Afganistan'daki durumun "dramatik ve öncesi görülmeyen bir şekilde olmaya devam ettiğini" vurguladı.

AA

Etiketler: AB Komisyonu Başkanı, Taliban
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