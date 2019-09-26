AB, Maduro'ya yakın 7 kişiye yaptırım kararı aldı

Avrupa Birliği (AB), Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yakın üst düzey 7 kişiye daha ekonomik yaptırım uygulama kararı aldı.

Karar uyarınca, "işkence yapmakla" suçlanan bu kişilerin AB içindeki mal varlıkları dondurulacak ve yine AB içinde yolculuk yapmaları yasaklanacak. Bu kararla, haklarında yaptırım uygulama kararı alınan Maduro'ya yakın üst düzey yetkililerin sayısı 25'e çıktı. Haklarında yaptırım kararı alınanların, Donanma Komutanı Rafael Acosta kaçırıldıktan sonra askeri hapishanede haziran ayında işkence sonucu ölmesinden sorumlu tutuluyor. Yaptırım kararı, AB’nin Brüksel’de büyükelçiler seciyesinde yaptığı toplantıda alındı. Yaptırım kararının, kimleri kapsadığı konusunda yarın bir açıklama yapılması bekleniyor. Venezuela'da Maduro hükümeti ile ABD destekli Guaido öncülüğündeki muhalefet, ülkede uzun zamandır hakim olan siyasi krize bir çıkış aramak için Mayıs ayında Norveç'te yine bu ülkenin arabuluculuğunda görüşmelere başlamış, daha sonra Barbados'a taşınan toplantılar askıya alınmıştı. ABD'nin Venezuela'ya karşı uyguladığı ve ülkenin ABD'deki tüm varlıklarının dondurulmasını içeren yaptırımlara Guaido'nun destek vermesinden ötürü Maduro hükümeti Barbados'taki görüşmelere katılmayacağını açıklamıştı. Euronews Türkçe

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