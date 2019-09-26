"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

AB, Maduro'ya yakın 7 kişiye yaptırım kararı aldı

26 Eylül 2019, Perşembe 18:06
Avrupa Birliği (AB), Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yakın üst düzey 7 kişiye daha ekonomik yaptırım uygulama kararı aldı.

Karar uyarınca, "işkence yapmakla" suçlanan bu kişilerin AB içindeki mal varlıkları dondurulacak ve yine AB içinde yolculuk yapmaları yasaklanacak. Bu kararla, haklarında yaptırım uygulama kararı alınan Maduro'ya yakın üst düzey yetkililerin sayısı 25'e çıktı.

Haklarında yaptırım kararı alınanların, Donanma Komutanı Rafael Acosta kaçırıldıktan sonra askeri hapishanede haziran ayında işkence sonucu ölmesinden sorumlu tutuluyor.

Yaptırım kararı, AB’nin Brüksel’de büyükelçiler seciyesinde yaptığı toplantıda alındı. Yaptırım kararının, kimleri kapsadığı konusunda yarın bir açıklama yapılması bekleniyor.

Venezuela'da Maduro hükümeti ile ABD destekli Guaido öncülüğündeki muhalefet, ülkede uzun zamandır hakim olan siyasi krize bir çıkış aramak için Mayıs ayında Norveç'te yine bu ülkenin arabuluculuğunda görüşmelere başlamış, daha sonra Barbados'a taşınan toplantılar askıya alınmıştı.

ABD'nin Venezuela'ya karşı uyguladığı ve ülkenin ABD'deki tüm varlıklarının dondurulmasını içeren yaptırımlara Guaido'nun destek vermesinden ötürü Maduro hükümeti Barbados'taki görüşmelere katılmayacağını açıklamıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Maduro, AB, yaptırım, karar
Okunma Sayısı: 6
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İmamoğlu'ndan deprem açıklaması

    Kandilli Rasathanesi'nden vatandaşlara 'tedbirli olun' çağrısı

    Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı

    İtalya'yı harekete geçiren görüntü!

    AFAD'dan genel bilgilendirme ve Boğaziçi’ndeki köprülere ilişkin açıklama

    'Can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz'

    Erdoğan'dan İstanbul'daki deprem hakkında açıklamalar

    Depremin ardından 3 ilde eğitime ara verildi

    2018 - Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu açıklandı

    Beşiktaş Yönetim Kurulu'ndan olağanüstü seçim kararı

    İstanbul'da bir deprem daha!

    'Ders oldu bana'

    'Birçok turistin iflastan haberi bile yok'

    Beş bin sürücüye araçta sigara kullanma cezası

    Selman'dan Kaşıkçı cinayetine ilişkin dikkat çeken itiraf

    Keşmir'de 13 bin genç erkek kayboldu

    Yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle Netanyahu'nun hükümetine katılmayı reddetti

    Yargı krizi paketle çözülmez

    Mahkemeye işi düşenin güveni çok daha az
    📷

    Tefekkür Penceresi

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı reformu
    Genel

    Yargı krizi paketle çözülmez
    Genel

    İstanbul'da bir deprem daha!
    Ahmet BATTAL

    Kanun torbasında labirent
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Fânî olana kalbi bağlamak, kâr-ı akıl değil!
    Süleyman KÖSMENE

    Mahşerdeki hesaba güvenirsek yanlış yapmayız
    Abdil YILDIRIM

    Namaz kılmak yaşlanmayı geciktirir mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.