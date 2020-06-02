ABD'de bir emniyet müdürü polis ihmali nedeniyle görevden alındı

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde, protestolar sırasında popüler bir et lokantasının sahibinin polis kurşunuyla öldürülmesine ilişkin ihmal nedeniyle emniyet müdürü görevden alındı.

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinin Belediye Başkanı Greg Fischer, düzenlediği basın toplantısında, David McAtee adlı siyahi vatandaşın vurulduğu olayda, polislerin gövde kameraları görüntülerini kaydetmeyerek yaptıkları ihmal nedeniyle Emniyet Müdürü Steve Conrad'ın görevden alındığını açıkladı. Sokağa çıkma yasağını uygulayan polislerin, "protestoculardan açılan ateşe karşılık verdikleri" savunmasında bulunduklarını ancak gövde kameralarını çalıştırmadıkları ve bu sebeple soruşturmacılara gerekli olay anı kayıtlarını sunmadıklarını belirten Fischer, "Böyle bir kurumsal hata hoş görülemez." ifadesini kullandı. ABD'nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs'ta George Floyd adlı siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından, birçok kentte protesto ve şiddet olayları meydana gelmişti. Louisville'de mart ayında, evinde polis tarafından öldürülen siyahi Breonna Taylor için adalet talebiyle düzenlenen gösteri sırasında ateş açılmıştı. Louisville polisi, gösteri sırasında açılan ateşte 1'i ağır en az 7 kişinin yaralandığını, bazı kişilerin gözaltına alındığını açıklamıştı. Olayda ağır yaralanan lokanta sahibi McAtee ölmüştü. Olayın ardından Kentucky Valisi Andy Beshear, polislerin gövde kamerası görüntülerini kaydetmemelerinin kabul edilemeyeceğini ifade etmişti. AA

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