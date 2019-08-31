ABD'de kasırga tehlikesi

ABD'nin Florida eyaletini gelecek haftanın ilk günlerinde vurması beklenen Dorian kasırgası hızını artırdı. Rüzgar hızı saatte 225 kilometreye çıkan kasırga, 'Kategori 4' seviyesine yükseltildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Dorian kasırgasının cuma günü şiddetlendiği ve alınan tedbirlerin artırılması gerektiği kaydedildi. Amerikan kamuoyunun günlerdir yakından takip ettiği Dorian kasırgası, Karayipler'de sınırlı etki göstermesinin ardından yoluna devam ediyor. Federal yetkililer ve Florida eyalet yetkilileri, kasırgayla ilgili tüm hazırlıkların yapıldığı bilgisini paylaşırken, vatandaşlara güvenli yerlerden ayrılmamaları çağrısında bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump da hafta sonu Polonya'ya yapacağı ziyareti iptal ederek kasırgayla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalmaya karar vermişti. Euronews Türkçe

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