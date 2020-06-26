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26 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

ABD'deki salgın bilançosu daha da ağırlaşıyor

26 Haziran 2020, Cuma 22:15
ABD’de etkisini devam ettiren yeni tip koronavirüs salgınında son birkaç gündür görülen vaka ve ölü sayısındaki yüksek artışlar endişe doğurdu.

ABD’de ülke genelinde haziran başına kadar uygulanan "evde kal" talimatının kaldırılması ve işletmelerin açılması üzerine, özellikle güney ile batı eyaletlerinde vaka ve ölü sayılarında hızlı artış görüldü.

Kovid-19 verilerini derleyen Worldometer sitesine göre ABD'de son 24 saatte vaka sayısı 42 bine yaklaşırken, can kaybı da 2 bin 500’u geçti.

Ülkede salgının en fazla artış gösterdiği eyaletlerden Teksas’ta Vali Gregg Abott, ekonominin açılması kararını geri çekerek barların kapatılması ve restoranların da kapasitelerinin düşürülmesi emrini verdi.

Abott, vaka sayısındaki artışların genel olarak barlardaki toplanmalardan kaynaklandığını belirterek, "Bu kararımız virüsün yayılmasını engellemek ve halkın sağlığını korumak için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Vali, önceki gün yaptığı açıklamada, California’dan sonra ülkenin ikinci en kalabalık eyaleti olan Teksas’ta artış gösteren vakalar için iş yerlerinin tekrar kapatılmasının en son düşünecekleri çare olduğunu belirtmişti.

Ülkede salgının ilk patlak verdiği ve "evde kalma" talimatının uygulandığı eyaletlerden California’da vaka sayısı son bir ayda ikiye katlanarak 201 bini geçti.

California Valisi Gavin Newsom, vaka sayılarındaki artışın eyaletteki ekonomik açılımı etkileyeceği uyarısında bulunarak, Kovid-19 bağlantılı hastanelere yatış oranlarında son iki haftada yüzde 32 artış görüldüğüne dikkati çekti.

New York’tan sonra halen salgından en fazla etkilenen ikinci eyalet konumundaki California’da ölü sayısı 6 bine yaklaştı.

Salgında en fazla artış görülen diğer bir eyalet Florida’da vaka sayısının 114 bini geçtiği aktarıldı.

Orlando’da iki hafta önce günlük 70 civarında vaka kaydedilirken, bu rakamın son bir haftada ortalama 350’ye çıktığı vurgulandı.

Vakalardaki artışa genç nüfus neden oluyor

New York Times, Arizona, Florida, Teksas gibi salgının artış gösterdiği eyaletlerde Kovid-19 testi pozitif çıkanların önemli bir çoğunluğunun yaş ortalamasının 20 ila 40 olduğunu yazdı.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) yetkilileri de salgının henüz bitmediği uyarısında bulunarak, halkın yüzde 90’ının Kovid-19'u hala tecrübe etmediği ve mevcut her 10 vakadan sadece birinin tespit edilebildiğine dikkati çekti.

ABD'de, nisanda Kovid-19 vaka ve ölü sayısı günlük zirve seviyede seyrederken, mayısta salgın aşağı doğru bir grafik yakalamış, bunun üzerine haziran başında ülkenin birçok eyaletinde virüse karşı alınan tedbirler gevşetilerek ekonominin kademeli açılması süreci başlatılmıştı.

AA

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