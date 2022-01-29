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29 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

ABD'den Doğu Avrupa ülkelerine asker gönderme kararı

29 Ocak 2022, Cumartesi 11:47
ABD Başkanı Joe Biden, yakın zamanda ABD askerlerini Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğini duyurdu.

Biden, Pittsburgh kentine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Washington DC'ye dönüşte gazetecilere Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, "ABD askerlerini Doğu Avrupa'ya ne zaman göndereceğinize karar verdiniz mi?" sorusuna, "ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim." yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, Doğu Avrupa ülkeleri, asker
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