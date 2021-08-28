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28 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

ABD'den IŞİD'e hava saldırısı

28 Ağustos 2021, Cumartesi 10:31
Amerika Birleşik Devletleri, 26 Ağustos'ta Kabil Havalimanı giriş kapısı önünde düzenlenen ve 180'den fazla kişinin öldüğü intihar saldırısının sorumluluğunu üstlenen IŞİD-Horasan örgütü üyelerine yönelik Afganistan'da hava saldırısı düzenledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı açıklamada, "ABD askeri kuvvetleri, bir IŞİD-Horasan yöneticisine yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yaptı." ifadesini kullandı.

Operasyonun Afganistan'ın Nangahar vilayetinde, insansız hava aracı ile gerçekleştirildiği bilgisini veren Urban, "İlk belirlemelere göre hedefi öldürdük. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz." dedi.

Hedef alınan ve öldürüldüğü belirtilen şahsın, Kabil'deki saldırıların planlanmasında rol aldığı kaydedildi.

NATO üyesi ülkelerin yanı sıra Batılılarla çalışan Afganistan vatandaşlarının Tahliye operasyonlarının devam ettiği Kabil Havalimanı yakınlarında perşembe günü intihar saldırısı düzenlenmişti.

Olayda aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 170'den fazla Afgan sivil ile 13 Amerikan askeri ölmüştü.

Saldırıyı IŞİD'in Afganistan ve Orta Asya'da faaliyet gösteren ve kendini bölgenin eski adına atıfla IŞİD-Horasan olarak tanımlayan grup üstlenmiş, ABD Başkanı Joe Biden ise bu saldırıya karşılık verileceğini dile getirmişti.

Biden saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Bu saldırıyı düzenleyenlere ve Amerika'ya zarar vermek isteyenlere mesajım şudur ki affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Sizi yakalayacağız ve bunun bedelini ödettireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Bu arada olayın üzerinden 48 saat geçmeden gerçekleşen hava saldırısının düzenlenmesi için talimatı Savunma Bakanı Lloyd Austin'in verdiği açıklandı.

Son yıllarda Afganistan'da zemin kazanan ve Taliban ile fikir ayrılığı yaşayan IŞİD-H, daha önce de sivilleri hedef alan kanlı intihar saldırıları düzenlemişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, IŞİD, hava saldırısı
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