ABD, Irak ve Afganistan'daki asker sayısını düşürecek

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller, ABD'nin Irak ve Afganistan'daki asker sayısını 15 Ocak 2021'e kadar 2 bin 500'e düşüreceğini söyledi.

Savunma Bakanlığında (Pentagon) basın mensuplarına açıklama yapan Miller, "15 Ocak 2021'den itibaren Afganistan'daki asker sayımız 2 bin 500 olacaktır. Irak'taki asker sayımız da aynı şekilde 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500 olacaktır." dedi.

Miller, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararının ulusal güvenlik öncelikleri ile uyumlu olduğunu ve aylardır ulusal güvenlik ekibi ile yaptığı istişarelere dayandığını söyledi.

Miller, bu konuda başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani olmak üzere birçok müttefik ülke liderleri ile istişare ettiğini ifade etti.

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan ve Irak'ın işgali ile başlayan savaşları bitireceklerini vurgulayan Christopher Miller, "Çocuklarımızı bu süresiz savaşların ağır yükünden kurtaracağız." diye konuştu.