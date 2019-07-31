ABD 'İsrail'deki seçimler öncesi konferans düzenleyecek' iddiası

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'deki erken seçim öncesi Arap liderlerle bir barış konferansı düzenleyeceğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 17 Eylül'de yapılacak İsrail'deki erken seçim öncesi Arap ülkeleri liderlerinin katılacağı bir barış konferansı düzenleyerek "Yüzyılın Anlaşması" planını tanıtacağı iddia edildi.

İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, bugün başlayacağı Orta Doğu turu kapsamında Arap liderleri eylül ayında yapılacak İsrail erken seçimleri öncesi yapılması planlanan konferansa davet edecek.

ABD başkanlarının yazlık konutu Camp David'de düzenlenmesi planlanan konferansta Trump, "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin ayrıntıları açıklayacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Arap liderlerin konferansa katılıma yönünde çekince yaşamamaları için konferansta hazır bulunmayacak.

Haberde ayrıca Netanyahu ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Ron Dermer'in "Yüzyılın Anlaşması" planının hazırlanmasına önemli katkı sunduğuna işaret edilirken, düzenlenecek konferansın Netanyahu ile Trump'ın seçim kampanyalarına hizmet edeceği ve Netanyahu'nun bu yolla bir "dünya lideri" şeklinde gösterileceği ifade edildi.

Kushner'in hangi Arap ülkelerini konferansa davet edeceği belirtilmezken, ABD yönetiminden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.