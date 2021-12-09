ADB ile Rusya arasında Ukrayna restleşmesi

Rusya Devlet Başkanı Putin: “Ukrayna NATO’ya girerse bizim için tehdit oluşturan silah sevkiyatları başlar” derken, ABD Başkanı Joe Biden “Putin’e Ukrayna’yı işgal ederse bunun sonuçlarının ağır olacağını söyledim.” ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın NATO’ya katılma ihtimalinden ötürü endişe duyduklarını belirterek, “Ukrayna NATO’ya girerse ardından Ukrayna’ya bizim için tehdit oluşturacak silâh sevkiyatları başlar.” dedi. Putin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Soçi şehrinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. ABD Başkanı Joe Biden ile önceki gün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini vurgulayan Putin, “Sanıyorum ABD tarafı da görüşmeyi bu şekilde değerlendiriyor. Önemli olan görüşmeler yapabiliyor olmamız. Rusya ile ABD arasında güvenlik konularını ele alacak ortak bir yapı kurma kararı aldık.” ifadelerini kullandı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma planı yapıp yapmadığına yönelik bir soruyu cevaplayan Putin, “Bu provokatif bir soru. Rusya barışçıl bir dış siyaset güdüyor. Ancak güvenliğini sağlama hakkına da sahip. Bunu ortaklarımızla, önceki gün de ABD Başkanı Joe Biden’la istişare ettik ve ediyoruz.” diye konuştu.

Biden: Sonuçları ağır olur

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal etmesinin ağır sonuçları olacağını, ancak Ukrayna’ya asker gönderme seçeneğinin şu anda masada olmadığını açıkladı. Biden, Missouri eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Putin ile önceki gün bir video konferans görüşmesi yaptığını hatırlatan Biden, “Putin’e Ukrayna’yı işgal ederse bunun sonuçlarının ağır olacağını ve bugüne kadar görülmemiş ekonomik sonuçlarla karşılaşacaklarını söyledim.” ifadesini kullandı. Biden, Putin’in kendisini çok iyi anladığını düşündüğünü belirterek, “NATO ülkelerindeki askerî varlığımızı arttırmamız gerekebilir. Ayrıca Ukrayna’ya ek savunma yardımı yapabileceğimizi de Putin’e söyledim.” dedi.

Çok sayıda Rus askeri ölür

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde çok sayıda Rus askerinin öleceğini söyledi. Kuleba, İngiltere ziyareti sırasında Sky News’e yaptığı açıklamada, Rusya’yı caydırmak için ABD ve İngiltere gibi müttefiklerle çalıştıklarını belirtti. Ukrayna ordusunun ülkeyi savunmaya hazır olduğunu vurgulayan Kuleba, “Onlar (müttefikler) ekonomik olarak saldırabilir. Biz de sahada savaşacağız. Bunu söylediğim için üzgünüm ama çok sayıda ölü Rus askeri olacak ve Başkan Putin’in bunun olmasını istemediğini umuyoruz.” ifadesini kullandı.