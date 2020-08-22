Almanya'da koronavirüs vaka sayısı son dört ayın zirvesinde

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları 232 bin 82’ye yükseldi. Son 24 saatte açıklanan günlük vaka artışı 2 bin 34 ile 25 Nisan’dan (20 bin 55) sonra kayıtlara geçen en yüksek sayı oldu.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 34 arttığı bildirildi. Almanya’da temmuz ayı ortasından önce 250-500 düzeyinde seyreden günlük Covid-19 vaka sayıları temmuz ayı sonuna doğru yükselişe geçti ve ağustosta yeniden 1000’nin üzerinde görülmeye başladı. Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının da son 24 saatte 7 artarak 9 bin 267, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 206 bin 600 olduğu kaydedildi. RKI’nin açıklamasında, Almanya genelinde özellikle hijyen ve mesafe kurallarına uyulmayan büyük kutlama ve eğlencelere katılanlarda Covid-19 vakalarının arttığı belirtildi. Açıklamada, vakaların artış sebebinin ayrıca tatilden dönenlerin ülkeye virüsü taşımaları olduğu ifade edildi. Euronews Türkçe

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