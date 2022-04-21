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21 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Arap bakanlardan "Mescid-i Aksa'daki olaylara müdahale edilsin" çağrısı

21 Nisan 2022, Perşembe 16:33
Arap Bakanlar Komitesi, "işgal altındaki Doğu Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa'daki provokasyonlara karşı uluslararası müdahale" çağrısında bulundu.

İsrail'in "Kudüs'teki hukuk dışı eylemleri ve politikalarıyla mücadele için" Arap Birliği tarafından kurulan Arap Bakanlar Komitesi, Kudüs'teki olayları değerlendirmek üzere Ürdün'ün başkenti Amman'da toplandı.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, Mesicd-i Aksa'da yaşananlara karşı uluslararası olarak acil harekete geçilmesi talebinde bulunuldu.

Uluslararası hukukun yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin korunması çağrısının yapıldığı bildirgede, BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası güven ve barışı koruma yönündeki sorumluluklarını yerine getirmesi istendi.

İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırı ile ihlallerinin "Müslümanların duygularına yönelik açıkça provokasyon" olarak nitelendirildiği bildirgede, söz konusu ihlallerin şiddet sarmalını alevlendirdiği gibi hem bölgesel hem de uluslararası güven ve istikrarı da tehdit ettiği vurgulandı.

Bildirgede, Arap Birliği tarafından oluşturulan Arap Bakanlar Komitesi'nin de gelişmeleri yakından takip etmenin yanı sıra Kudüs'ü korumak için gerekli adımları atması ve Filistin halkının direnişini desteklemesi için görevine devam edeceğine işaret edildi.

Arap Bakanlar Komitesi'nde Tunus, Cezayir, Suudi Arabistan, Filistin, Katar, Mısır, Fas ve BAE yer alıyor.

"Kudüs ve kutsalları, siyaset üstü değişmez bir değerdir"

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Safedi, Arap Bakanlar Komitesi toplantısının "Kudüs ve kutsallarının siyaset üstü değişmez bir değer" olduğu gerçeğini yansıttığını ve Kudüs'e yönelik hiçbir saldırıyı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Ebu Gayt da toplantının sonuç bildirgesindeki maddelerin, Arap ve Müslümanların hem Kudüs ve Mescid-i Aksa hem de Filistin davasına olan duruşlarının özeti olduğuna dikkati çekti.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ise İsrail'in kendi vizyonunu Mescid-i Aksa'ya dayatmak istediğini ve saldırılarının tüm Filistin topraklarına uzadığını ifade etti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Arap bakanlar, Mescid-i Aksa
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