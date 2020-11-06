Atina Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisinde ilk cuma namazı kılındı.

14 yıllık plan ve inşa sürecinin ardından 2 Kasım Pazartesi ibadete açılan Atina Camisi'nde Müslümanlar, ilk cuma namazı için saf tuttu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maske ve mesafe kuralları gözetilerek kılınan namaz için cemaat, 9 erkek ve 3 kadın olmak üzere 12 kişiyle sınırlı tutuldu. Yunanca okunan cuma hutbesinde, camilerin önemine işaret edilerek, Hazreti Muhammed'in döneminde mescitlerin sadece ibadet için değil, aynı zamanda mahkeme ve okul olarak da hizmet verdiği vurgulandı. AA

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